The National Interest: HIMARS у порога Путина 10.05.2025, 8:07

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Эстония получит шесть новых американских установок.

Шесть американских реактивных систем залпового огня HIMARS прибыли в Эстонию — прямо к порогу России, пишет издание The National Interest (перевод — сайт Charter97.org). Это не просто усиление обороны одного из самых уязвимых союзников НАТО — это четкий сигнал о стратегических изменениях в Балтийском регионе.

Поставки HIMARS — часть контракта стоимостью $200 млн, подписанного между Эстонией и Агентством по сотрудничеству в области безопасности Минобороны США (DSCA) в декабре 2022 года. Также Эстония получит ракеты дальностью до 400 км, средства связи, обучение и техническую поддержку. Доставка осуществлялась украинским транспортником Ан-124 и стала важной логистической операцией.

Как отметил генерал-майор Индрек Сирель, командующий Эстонской дивизией, обучение уже началось: «Появление HIMARS дает нам возможность выполнять задачи дивизионного уровня. Благодаря уже находящимся в стране американским расчетам, наши солдаты получили подготовку и готовы формировать собственные подразделения».

Эстонская база ВВС в Эмари, недавно модернизированная для НАТО, приняла новые ракетные установки. В третьем квартале этого года ожидаются совместные стрельбы с участием США.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур подчеркнул, что «эта сделка открывает новую эру для независимой обороны Эстонии».

Несмотря на скепсис отдельных политиков в США, Эстония уже сейчас тратит более 3% ВВП на оборону и планирует поднять эту цифру до 5,4%.

С учетом возможности быстрой переброски и запуска, HIMARS становится не только оружием сдерживания, но и козырем в случае реальной угрозы. А на границе с Россией, как показывает история, спокойствие — не постоянная величина.

Почему бронетехника РФ оказалась уязвимой

Танки Abrams и Challenger 3 демонстрируют превосходство перед российской армией.

Фундаментальные различия в философии танкостроения Запада и России наглядно проявились на полях сражений в Украине, пишет портал 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

Современные танки НАТО, такие как американский M1 Abrams, британский Challenger 3 и немецкий Leopard 2, сконструированы с приоритетом на защиту экипажа, технологическое превосходство и живучесть. В отличие от них, российские танки советской школы, включая T-72, T-80 и T-90, по-прежнему делают ставку на количество и огневую мощь — часто в ущерб безопасности экипажа.

Характерный пример — Leopard 2A4, который, по сообщениям, выдержал до десяти ударов российских FPV-дронов в Украине, включая детонацию боекомплекта. Несмотря на повреждения, танк был эвакуирован и подлежит восстановлению — то, что маловероятно для российских машин, где детонация боекомплекта часто ведет к полному уничтожению танка и гибели экипажа.

Западные танки имеют изолированные боекомплекты с выбивными панелями, активные системы защиты, цифровую связь и расширенные системы обнаружения целей. Российские машины, несмотря на наличие динамической защиты типа «Реликт» или «Контакт-5», гораздо чаще страдают от взрывов внутри корпуса из-за размещения снарядов в боевом отделении.

Разница в подходе очевидна: Запад делает ставку на выживаемость, Россия — на количество. Но в современных конфликтах, где каждая машина и каждый солдат на счету, именно эта «массовость» становится ахиллесовой пятой российской армии.

Интеграция современных западных танков в украинскую армию — это сигнал: технологическое отставание России уже не скрыть.

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