«Несокрушимая стена»: Пакистан начал военную операцию против Индии
- 10.05.2025, 8:28
Первые удары пришлись по критическим объектам.
Пакистан начал военную операцию против Индии «Несокрушимая стена».
Первые удары пришлись по критическим объектам: аэропорты, базы, ракетное хранилище. Ситуация накаляется.
Об этом сообщает правительство Пакистана в соцсети Х, телеканал Geo TV и Clash Report.
Правительство Пакистана сообщило о начале операции «Буньян уль Марсус». Название операции происходит от стиха из Корана под названием «Нерушимая стена».
В индийских городах Амритсар и Джамму прогремели многочисленные взрывы.
Армия Пакистана сообщила об уничтожении индийского хранилища крылатых ракет BrahMos в Беасе, ударе по аэропорту Патанкот, а также авиабазе Удхампур в Индии.
В частности, после громкого взрыва на авиабазу Удхампур поднимается столп дыма.
Также сообщается о вооруженных столкновениях в приграничных районах Кашмира.
Вооруженная экскалация между Индией и Пакистаном
Началом военного обострения между странами можно считать конец апреля, когда в индийской провинции Кашмир были убиты более 20 туристов.
После того правительства стран начали обмениваться обвинениями и угрозами войны, политическая напряженность существенно возросла.
В ночь на 7 мая Индия начала операцию «Синдур», в рамках которой нанесла удары по объектам террористов в Пакистане и подконтрольных этой стране районах Кашмира. Армия Пакистана подняла авиацию и начала наносить ответные удары.
BREAKING: Smoke is seen rising after a loud explosion from India's Udhampur Air Base.— Clash Report (@clashreport) May 10, 2025
The base was targeted by Pakistan. pic.twitter.com/8ns9eX3WxM