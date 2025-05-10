«Несокрушимая стена»: Пакистан начал военную операцию против Индии 10.05.2025, 8:28

Первые удары пришлись по критическим объектам.

Пакистан начал военную операцию против Индии «Несокрушимая стена».

Первые удары пришлись по критическим объектам: аэропорты, базы, ракетное хранилище. Ситуация накаляется.

Об этом сообщает правительство Пакистана в соцсети Х, телеканал Geo TV и Clash Report.

Правительство Пакистана сообщило о начале операции «Буньян уль Марсус». Название операции происходит от стиха из Корана под названием «Нерушимая стена».

В индийских городах Амритсар и Джамму прогремели многочисленные взрывы.

Армия Пакистана сообщила об уничтожении индийского хранилища крылатых ракет BrahMos в Беасе, ударе по аэропорту Патанкот, а также авиабазе Удхампур в Индии.

В частности, после громкого взрыва на авиабазу Удхампур поднимается столп дыма.

Также сообщается о вооруженных столкновениях в приграничных районах Кашмира.

Вооруженная экскалация между Индией и Пакистаном

Началом военного обострения между странами можно считать конец апреля, когда в индийской провинции Кашмир были убиты более 20 туристов.

После того правительства стран начали обмениваться обвинениями и угрозами войны, политическая напряженность существенно возросла.

В ночь на 7 мая Индия начала операцию «Синдур», в рамках которой нанесла удары по объектам террористов в Пакистане и подконтрольных этой стране районах Кашмира. Армия Пакистана подняла авиацию и начала наносить ответные удары.

BREAKING: Smoke is seen rising after a loud explosion from India's Udhampur Air Base.



The base was targeted by Pakistan. pic.twitter.com/8ns9eX3WxM — Clash Report (@clashreport) May 10, 2025

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