Индия атаковала ракетами базы ВВС Пакистана

Индия атаковала ракетами базы ВВС Пакистана3
- 10.05.2025, 8:35
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Удары нанесены вблизи Генштаба пакистанской армии.
На фоне обострения конфликта с Пакистаном Индия закрыла более 30 гражданских аэропортов до 15 мая: после этого индийские войска начали атаку Пакистана.
Под удар в частности попала база военно-воздушных сил Нур-Хан в Равалпинде, где поднялся пожар: вблизи этого места расположен Генеральный штаб пакистанской армии.
Об индийской атаке по Пакистану этой ночью сообщили в Clash Report.
Отмечалось, что индийские крылатые ракеты атакуют базы пакистанских ВВС. Над пакистанской столицей, городом Исламабад, фиксировали активную работу сил противовоздушной обороны. Индийские ракеты перехватывали в направлении базы Рафики возле Шоркот, Джанг.
Также под ударом оказалась база военно-воздушных сил Пакистана Нур-Хан в Равалпинде.
По информации Clash Report, вблизи пакистанской базы Нур-Хан в Равалпинде, в Чаклале, расположен Генеральный штаб пакистанской армии. В СМИ подчеркнули, что это «очень важно».
На месте атаки в Равалпинде прогремел мощный взрыв и поднялся пожар.
Около 01:00 часов в Clash Report также сообщили, что, предварительно, во время индийской ракетной атаки был поражен пакистанский транспортный самолет C-130 на базе ВВС Пакистана Нур-Хан в Равалпинде.
Официальной полной информации о ночной атаке Индии по базам ВВС Пакистана пока не разглашают.
Отметим, что пакистанское правительство уже отреагировало на атаку Индии. Власти выложили пост в сети, в котором призвали Индию «готовиться к возмездию». Также сообщается, что Пакистан закрыл свое воздушное пространство: сейчас в небе над страной нет ни одного воздушного судна.
Индия закрыла гражданские аэропорты
Управление по вопросам авиации Индии (DGCA) объявило о временном закрытии гражданских аэропортов: всего под ограничения попали 32 аэропорта в северной и западной частях страны.
«Вся гражданская авиационная деятельность в этих аэропортах будет приостановлена в течение этого периода», — говорится в заявлении DGCA.
Отмечается, что Индия приняла такие меры «по эксплуатационным причинам». Аэропорты должны возобновить свою работу 15 мая.