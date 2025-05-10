закрыть
10 мая 2025, суббота, 10:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Индия атаковала ракетами базы ВВС Пакистана

3
  • 10.05.2025, 8:35
  • 6,820
Индия атаковала ракетами базы ВВС Пакистана

Удары нанесены вблизи Генштаба пакистанской армии.

На фоне обострения конфликта с Пакистаном Индия закрыла более 30 гражданских аэропортов до 15 мая: после этого индийские войска начали атаку Пакистана.

Под удар в частности попала база военно-воздушных сил Нур-Хан в Равалпинде, где поднялся пожар: вблизи этого места расположен Генеральный штаб пакистанской армии.

Об индийской атаке по Пакистану этой ночью сообщили в Clash Report.

Отмечалось, что индийские крылатые ракеты атакуют базы пакистанских ВВС. Над пакистанской столицей, городом Исламабад, фиксировали активную работу сил противовоздушной обороны. Индийские ракеты перехватывали в направлении базы Рафики возле Шоркот, Джанг.

Также под ударом оказалась база военно-воздушных сил Пакистана Нур-Хан в Равалпинде.

По информации Clash Report, вблизи пакистанской базы Нур-Хан в Равалпинде, в Чаклале, расположен Генеральный штаб пакистанской армии. В СМИ подчеркнули, что это «очень важно».

На месте атаки в Равалпинде прогремел мощный взрыв и поднялся пожар.

Около 01:00 часов в Clash Report также сообщили, что, предварительно, во время индийской ракетной атаки был поражен пакистанский транспортный самолет C-130 на базе ВВС Пакистана Нур-Хан в Равалпинде.

Официальной полной информации о ночной атаке Индии по базам ВВС Пакистана пока не разглашают.

Отметим, что пакистанское правительство уже отреагировало на атаку Индии. Власти выложили пост в сети, в котором призвали Индию «готовиться к возмездию». Также сообщается, что Пакистан закрыл свое воздушное пространство: сейчас в небе над страной нет ни одного воздушного судна.

Индия закрыла гражданские аэропорты

Управление по вопросам авиации Индии (DGCA) объявило о временном закрытии гражданских аэропортов: всего под ограничения попали 32 аэропорта в северной и западной частях страны.

«Вся гражданская авиационная деятельность в этих аэропортах будет приостановлена в течение этого периода», — говорится в заявлении DGCA.

Отмечается, что Индия приняла такие меры «по эксплуатационным причинам». Аэропорты должны возобновить свою работу 15 мая.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Шпионы» как товар
«Шпионы» как товар Ирина Халип
Разоблачение Великой Отечественной лжи России
Разоблачение Великой Отечественной лжи России Гарри Каспаров
Будущее наступит не по сценарию Путина
Будущее наступит не по сценарию Путина Александр Роднянский
Ситуация напоминает коллапс
Ситуация напоминает коллапс Борислав Береза