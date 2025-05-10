10 мая будет сложным днем для Путина 3 Виктор Андрусив

10.05.2025, 9:18

7,590

В Кремле раздаются недовольные голоса.

Есть какой-то особый знак нашей силы в том, что Путин проводит свой очередной парад поотключавши интернет, и в панике относительно возможного удара.

В общем последние дни выявляют очень интересные тенденции, и 10 мая во многом станет решающим днем до осени. Решать, конечно же, будет Путин.

Первая и важная тенденция - это то, что Путин уже объявил второе перемирие в этом году. Ничем подобным он не отличался за все время этой лютой войны. Это означает, что он должен считаться с Трампом и его мирными инициативами. Понятно, что Путин тянет резину, разводит Трампа, но сам того не хотя он показал всем, что может идти на перемирие. поэтому сейчас ему будет достаточно трудно объяснить, почему это перемирие не может быть продлено на 30 дней, как этого хотел Трамп, и как это поддержала Украина.

Вторая важная тенденция -Трамп явно взял курс на выход из попытки разрешить конфликт мирно. В этом плане, он хочет передать эстафету Эрдогану, и возможно товарищу Си. Понятно, что ни первый, ни второй, ничего не решат, если сам Трамп не смог этого сделать. Поэтому это такой плавный переход, чтобы заняться другими вопросами, а это повесить на других.

В принципе, это где-то то, на что надеялся Путин. Что Трампу станет пофиг он перестанет помогать, и он добьется победы. Но есть нюанс: Украина и США таки подписали соглашение о полезных ископаемых. Поэтому Трамп не прекратит предоставлять нам оружие, и будет это делать в счет средств будущего фонда. Также оружие он будет продавать за европейские средства. Поэтому фактически битву за Трампа Путин проиграл.

Третья тенденция - цены на нефть. Начиная с начала апреля они упали на 20%, и держатся в этом коридоре. ОПЕК принял решение об увеличении добычи на фоне падения цен на нефть, что еще больше их снижает. Это кстати новый шаг, потому что как правило, когда цены падают, производители сокращают производство и поднимают цены. Сейчас же ОПЕК действовал наоборот, что означает долгий период низких цен на нефть. Доходы от нефти составляют 60% российского бюджета, который недосчитается минимум четверть этой суммы, при условии сохранения современных цен.

На фоне этих тенденций вокруг Путина усиливаются голоса, которые говорят, что он может упустить возможность заключить выгодную для себя сделку, а позже таких условий уже не будет. В частности, заявление Ушакова, что их слышат в США, и что сейчас самая большая возможность конструктива, которая может быть упущена.

Поэтому 10 мая будет сложным днем для Путина. Не продлив перемирие, он разрушит шансы на конструктивное соглашение и диалог с США окончательно. Продолжив, он запустит мирный процесс, который не дает ему никаких желанных выдающихся побед, и не оправдывает цену его потерь.

Не сомневаюсь, что он выберет войну. И проиграет.

Виктор Андрусив, «Телеграм»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com