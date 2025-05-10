Эстония поставила на место певца-лукашиста 5 10.05.2025, 8:45

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Анатолий Ярмоленко

Ответ «дошел» через реку.

9 мая в российском Ивангороде состоялся митинг-концерт «Берега победы», на котором, в том числе выступила беларусская группа «Сябры». Выступление было хорошо видно и слышно в соседней Эстонии. Об этом свидетельствует запись концерта, доступная на пропагандистском You-Tube канале ЛенТВ24.

Российский Ивангород и эстонская Нарва расположены по разным берегам реки Нарвы. По последней проходит государственная граница между странами. Расстояние между городами — чуть более 100 метров.

С 2023 года россияне стали устраивать к 9 мая концерты, которые транслировались и на Эстонию. В этом году в Ивангороде снова установили сцену и два больших экрана, обращенных в сторону Эстонии. Из-за небольшого расстояния концерт прекрасно виден и слышен в Нарве. При этом Россия пропагандирует свои ценности: ведущие были с георгиевскими ленточками, которые являются символом российской военной агрессии в Украине.

Во время митинга-концерта лидер группы «Сябры» Анатоль Ярмоленко исполнил песню «Беловежская пуща», а также композиции военных лет. Кроме «Сяброў» на сцену в Ивангороде вышли российские исполнители Татьяна Буланова, Сосо Павлиашвили, а также группа «Фабрика».

Кстати, в Нарве ответили на концерт. Утром 9 мая на стене Нарвского замка в третий город подряд вывесили плакат с изображением Владимира Путина и Адольфа Гитлера и надписью «Putler. War criminal» (Путлер. Военный преступник).

Ансамбль «Сябры», популярный в советское время, имеет давние традиции восхваления белорусских властей. Еще в 2006-м Анатолий Ярмоленко исполнил песню под названием «Слушай батьку». Затем он превратился в завсегдатая провластных концертов, поддержал в 2022-м российскую агрессию и теперь исполняет песню Анны Селук, невестки Александра Лукашенко.

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