закрыть
10 мая 2025, суббота, 10:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Эстония поставила на место певца-лукашиста

5
  • 10.05.2025, 8:45
  • 6,132
Эстония поставила на место певца-лукашиста
Анатолий Ярмоленко

Ответ «дошел» через реку.

9 мая в российском Ивангороде состоялся митинг-концерт «Берега победы», на котором, в том числе выступила беларусская группа «Сябры». Выступление было хорошо видно и слышно в соседней Эстонии. Об этом свидетельствует запись концерта, доступная на пропагандистском You-Tube канале ЛенТВ24.

Российский Ивангород и эстонская Нарва расположены по разным берегам реки Нарвы. По последней проходит государственная граница между странами. Расстояние между городами — чуть более 100 метров.

С 2023 года россияне стали устраивать к 9 мая концерты, которые транслировались и на Эстонию. В этом году в Ивангороде снова установили сцену и два больших экрана, обращенных в сторону Эстонии. Из-за небольшого расстояния концерт прекрасно виден и слышен в Нарве. При этом Россия пропагандирует свои ценности: ведущие были с георгиевскими ленточками, которые являются символом российской военной агрессии в Украине.

Во время митинга-концерта лидер группы «Сябры» Анатоль Ярмоленко исполнил песню «Беловежская пуща», а также композиции военных лет. Кроме «Сяброў» на сцену в Ивангороде вышли российские исполнители Татьяна Буланова, Сосо Павлиашвили, а также группа «Фабрика».

Кстати, в Нарве ответили на концерт. Утром 9 мая на стене Нарвского замка в третий город подряд вывесили плакат с изображением Владимира Путина и Адольфа Гитлера и надписью «Putler. War criminal» (Путлер. Военный преступник).

Ансамбль «Сябры», популярный в советское время, имеет давние традиции восхваления белорусских властей. Еще в 2006-м Анатолий Ярмоленко исполнил песню под названием «Слушай батьку». Затем он превратился в завсегдатая провластных концертов, поддержал в 2022-м российскую агрессию и теперь исполняет песню Анны Селук, невестки Александра Лукашенко.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Шпионы» как товар
«Шпионы» как товар Ирина Халип
Разоблачение Великой Отечественной лжи России
Разоблачение Великой Отечественной лжи России Гарри Каспаров
Будущее наступит не по сценарию Путина
Будущее наступит не по сценарию Путина Александр Роднянский
Ситуация напоминает коллапс
Ситуация напоминает коллапс Борислав Береза