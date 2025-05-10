Загадка для гениев: найдите четыре киви среди птиц за пять секунд
- 10.05.2025, 9:33
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Это шанс проявить свои навыки наблюдения.
Головоломки помогают понять, как наш мозг обрабатывает и интерпретирует окружающий мир. Решение головоломок может улучшить наши способности к критическому мышлению, пишет Jagranjosh.
В сегодняшней головоломке мы видим почти идентичные картинки круглых коричневых птиц с клювами, разбросанными по ярко-зеленому полю. Однако среди этих птиц-двойников есть четыре коричневых плода киви. Ваша задача: найти все четыре киви за пять секунд.
Всего за пять секунд вы должны идентифицировать все четыре плода киви. У вас будет всего 5 секунд. Это ваш шанс проявить свои острые навыки наблюдения и распознавания образов.