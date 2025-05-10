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Загадка для гениев: найдите четыре киви среди птиц за пять секунд

  • 10.05.2025, 9:33
  • 2,160
Загадка для гениев: найдите четыре киви среди птиц за пять секунд

Это шанс проявить свои навыки наблюдения.

Головоломки помогают понять, как наш мозг обрабатывает и интерпретирует окружающий мир. Решение головоломок может улучшить наши способности к критическому мышлению, пишет Jagranjosh.

В сегодняшней головоломке мы видим почти идентичные картинки круглых коричневых птиц с клювами, разбросанными по ярко-зеленому полю. Однако среди этих птиц-двойников есть четыре коричневых плода киви. Ваша задача: найти все четыре киви за пять секунд.

Всего за пять секунд вы должны идентифицировать все четыре плода киви. У вас будет всего 5 секунд. Это ваш шанс проявить свои острые навыки наблюдения и распознавания образов.

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