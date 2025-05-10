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Премьер Пакистана созвал экстренное заседание Национального командования

  • 10.05.2025, 9:37
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Премьер Пакистана созвал экстренное заседание Национального командования
Шахбаз Шариф

Этот орган принимает решения и по вопросам ядерного арсенала страны.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф созвал заседание Национального командования. Это произошло после того, как Исламабад начал военную операцию против Индии и нанес удары по нескольким базам.

Об этом сообщает Reuters .

Как пишет издание, этот орган является высшим органом гражданских и военных должностных лиц, который принимает решения по вопросам безопасности, в том числе касающиеся ядерного арсенала страны.

Напряженность между Индией и Пакистаном, обладающими ядерным оружием, обострилась на этой неделе, поскольку они обвинили друг друга в нарушении воздушного пространства путем отправки беспилотников и других боеприпасов, в результате чего погибли по меньшей мере 48 человек.

Противостояние Пакистана и Индии

Пакистан начал военную операцию против Индии 10 мая. Правительство Пакистана сообщило о начале операции «Буньян уль Марсус». Название операции происходит от стиха из Корана под названием «Нерушимая стена».

В частности, в индийских городах Амритсар и Джамму прогремели многочисленные взрывы. Кроме того, в нескольких штатах Индии зафиксирован блэкаут. Власти Пакистана утверждают, что вывели из строя большинство индийской электросети путем кибератак.

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