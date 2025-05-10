В одном белорусском заведении уже пять лет никак не могут найти персонал

В одном белорусском заведении уже пять лет никак не могут найти персонал2
- 10.05.2025, 9:52
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В чем причина?
За почти пять лет, которые прошли после увольнения из Купаловского театра большей части труппы и ряда сотрудников, власти так и не придумали, как полноценно их заменить. Приглашенные актеры из России начинали работу, не зная белорусского языка, поэтому в этом году на отдельные спектакли стали приглашать актеров из других отечественных театров. На фоне этого продолжаются поиски персонала.
Читатели прислали «Зеркалу» фотографию о поиске людей на вакантные должности. В этот раз она не размещена на сайте коллектива, но ее можно найти на стендах в городе.
Согласно нее, в театр требуются:
заместитель начальника осветительно-проекционного цеха;
заместитель начальника пошивочного цеха;
звукорежиссер;
маркетолог;
секретарь приемной руководителя;
инженер-электрик;
костюмер;
портной для индивидуального пошива женского/мужского костюма;
гример-постижер;
машинист сцены (монтаж декораций);
уборщик служебных помещений.
Тот факт, что информация не появилась на сайте театра, неслучайна. Первое время, вплоть до июля 2022 года вакансии размещались на сайте постоянно. На тот момент в театр требовались специалисты сразу на 13 позиций. Шесть вакансий из них были открыты еще в ноябре 2021 года. Это инженер-электрик, инженер-технолог, медсестра, художник-декоратор, начальник художественно-бутафорского цеха, костюмер. Уборщика искали, но никак не могли найти с февраля 2022-го. Тогда, в июле 2022-го появились новые вакансии: инженер по пожарной безопасности, специалист отдела реализации, машинист сцены, звукооператор, звукорежиссер, техник осветительно-проекционного цеха.
Эти факты постоянно вызывали интерес прессы, поэтому предположим, что поиск с того времени стали проводить непублично.
Напомним, летом 2020 года большая часть труппы уволилась из Купаловского в знак протеста против фальсификации результатов выборов и насилия силовиков. Работу администрация смогла возобновить только в марте 2021 года. За прошедшие с того момента годы новое руководство так и не смогло набрать достаточное количество новых актеров (большинство белорусов отказались от такого предложения), а потому пригласило их из России.