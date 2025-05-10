На фронте за вторые сутки путинского «перемирия» произошло 196 боевых столкновений 10.05.2025, 10:08

иллюстративное фото

Генштаб ВСУ озвучил подробности.

Вопреки фейковому путинскому «перемирию» российская оккупационная армия продолжает наступление на позиции украинских войск. В течение суток 9 мая на фронте было зафиксировано 196 боевых столкновений.

Самые активные боевые действия сохраняются на Новопавловском и Покровском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 10 мая.

В течение суток оккупанты нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 34 авиаудара, в том числе сбросили 69 управляемых бомб. Кроме того, враг совершил более 4100 обстрелов, из них 35 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2174 дрона-камикадзе. Агрессор наносил авиаудары по районам населенных пунктов Бояро-Лежачи, Дорошевка, Мануховка, Новая Слобода Сумской области.

В свою очередь авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили семь районов сосредоточения личного состава и техники, один пункт управления беспилотными летательными аппаратами, три артиллерийских системы и две другие важные цели российских захватчиков.

На Харьковском направлении агрессор шесть раз штурмовал позиции ВСУ в районе Волчанска.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Загрызового и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Липового, Редкодуба, Ямполевки и в направлении Грековки, Нового Мира, Зеленой Долины.

На Северском направлении в течение дня враг осуществил восемь атак на позиции подразделений ВСУ возле Белогоровки, Григорьевки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении зафиксировано десять боевых столкновений в районах Часового Яра, Белой Горы, Курдюмовки и Александро-Шультино.

На Торецком направлении враг совершил 15 атак неподалеку от Дачного, Дилиевки, Щербиновки и Торецка.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 65 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Александрополь, Новоторецкое, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Новая Полтавка, Проминь, Елизаветовка, Даченское, Зверевое, Удачное, Котляровка, Андреевка, Лысовка, Миролюбовки, Малиновки, Новониколаевки и Троицкого.

На Новопавловском направлении Силы обороны Украины отразили 31 атаку на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Богатырь, Константинополь, Одрадное, Ровнополь, Новоселка, Свободное Поле, Привольное и в направлении Новополя, Шевченко, Зеленого Поля.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки противник наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении украинские защитники успешно отразили шесть вражеских атак в районах Малых Щербаков, Степного и Щербаков.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг шесть раз безуспешно пытался продвигаться к укреплениям ВСУ.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отразили 19 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 13 авиационных ударов с применением 21 управляемой бомбы, а также совершил 316 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе одна из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Украинские воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу. В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1310 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, семь боевых бронированных машин, 49 артиллерийских систем, одно средство противовоздушной обороны, 36 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 106 единиц автомобильной техники оккупантов.

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