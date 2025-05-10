«За семь лет практики такое вижу впервые» 10.05.2025, 10:16

Белорусу выдали очень нетипичную польскую визу.

На днях одна из минских компаний, которая помогает с оформлением шенгена, опубликовала на своей странице в Threads польскую рабочую визу, которую выдали белорусу или белоруске. Разрешение оказалось нетипичным и редким, пишет «Зеркало».

«Это двукратная национальная виза сроком на 365 дней», — отмечает визовая экспертка Анастасия Лысоковская. По ее словам, за семь лет практики, подобное решение она встречает впервые.

На данный момент пост с фото необычной визы удален, но снимок уже разошелся по соцсетям. Анастасия говорит, что такую визу действительно выдали и ее активно обсуждают среди экспертов. Что в ней нетипичного?

— Обычно национальную (читай, рабочую) визу Польши дают на 365 дней с многократным въездом. Сроки пребывания могли сократить из-за окончания действия паспорта, например. На своей практике встречала случаи, когда визу давали на 180 дней или 320, но она все равно была многократной, то есть без ограничения количества въездов, — объясняет Анастасия. — Здесь же мы видим, что владелец имеет право за год въехать в Шенгенскую зону лишь дважды, далее виза будет погашена.

Анастасия говорит, если подобные визы начнут выдавать чаще, то первые, у кого могут возникнуть сложности, — это водители. Ведь их работа связана с постоянным пересечением границ. В сравнении с многократным «добром» на въезд, двукратное имеет свои минусы, отмечает экспертка.

— Например, по нему уже не поездишь решить вопросы в Беларусь или в командировки на Кипр. Приехав в Польшу, обладателю такой визы нужно трудоустроиться, запустить процесс легализации и ждать «карту побыта» (ВНЖ. — Прим ред.). Лишь получив ее, человек сможет быть более свободным в своих передвижениях, — рассказывает собеседница.

Почему такие визы стали выдавать?

— Я и коллеги, с которыми общаюсь, пока впервые видели визу подобного образца. Станут ли они массовыми, не знаем, — рассуждает экспертка. — Почему их могут начать выдавать? Возможно, это связано с политикой ужесточения выдачи эмиграционных виз. Как мне кажется, для правительства Польше тут есть свои плюсы. С помощью таких решений они сокращают возможности нецелевого использования подобных виз. Люди больше не смогут кататься с ними «на закупы» или в роли туристов. Кроме того, такой документ мотивирует их обладателей легализироваться сразу по приезду в Польшу.

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