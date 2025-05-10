закрыть
10 мая 2025, суббота, 10:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«За семь лет практики такое вижу впервые»

  • 10.05.2025, 10:16
«За семь лет практики такое вижу впервые»

Белорусу выдали очень нетипичную польскую визу.

На днях одна из минских компаний, которая помогает с оформлением шенгена, опубликовала на своей странице в Threads польскую рабочую визу, которую выдали белорусу или белоруске. Разрешение оказалось нетипичным и редким, пишет «Зеркало».

«Это двукратная национальная виза сроком на 365 дней», — отмечает визовая экспертка Анастасия Лысоковская. По ее словам, за семь лет практики, подобное решение она встречает впервые.

На данный момент пост с фото необычной визы удален, но снимок уже разошелся по соцсетям. Анастасия говорит, что такую визу действительно выдали и ее активно обсуждают среди экспертов. Что в ней нетипичного?

— Обычно национальную (читай, рабочую) визу Польши дают на 365 дней с многократным въездом. Сроки пребывания могли сократить из-за окончания действия паспорта, например. На своей практике встречала случаи, когда визу давали на 180 дней или 320, но она все равно была многократной, то есть без ограничения количества въездов, — объясняет Анастасия. — Здесь же мы видим, что владелец имеет право за год въехать в Шенгенскую зону лишь дважды, далее виза будет погашена.

Анастасия говорит, если подобные визы начнут выдавать чаще, то первые, у кого могут возникнуть сложности, — это водители. Ведь их работа связана с постоянным пересечением границ. В сравнении с многократным «добром» на въезд, двукратное имеет свои минусы, отмечает экспертка.

— Например, по нему уже не поездишь решить вопросы в Беларусь или в командировки на Кипр. Приехав в Польшу, обладателю такой визы нужно трудоустроиться, запустить процесс легализации и ждать «карту побыта» (ВНЖ. — Прим ред.). Лишь получив ее, человек сможет быть более свободным в своих передвижениях, — рассказывает собеседница.

Почему такие визы стали выдавать?

— Я и коллеги, с которыми общаюсь, пока впервые видели визу подобного образца. Станут ли они массовыми, не знаем, — рассуждает экспертка. — Почему их могут начать выдавать? Возможно, это связано с политикой ужесточения выдачи эмиграционных виз. Как мне кажется, для правительства Польше тут есть свои плюсы. С помощью таких решений они сокращают возможности нецелевого использования подобных виз. Люди больше не смогут кататься с ними «на закупы» или в роли туристов. Кроме того, такой документ мотивирует их обладателей легализироваться сразу по приезду в Польшу.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Шпионы» как товар
«Шпионы» как товар Ирина Халип
Разоблачение Великой Отечественной лжи России
Разоблачение Великой Отечественной лжи России Гарри Каспаров
Будущее наступит не по сценарию Путина
Будущее наступит не по сценарию Путина Александр Роднянский
Ситуация напоминает коллапс
Ситуация напоминает коллапс Борислав Береза