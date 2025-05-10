США ввели санкции против китайских фирм, которые покупали иранскую нефть 10.05.2025, 10:25

Американский Минфин раскрыл подробности.

Министерство финансов США ввело санкции против нескольких китайских компаний и других субъектов, которые, по мнению ведомства, причастны к покупке иранской нефти на миллионы долларов. Об этом сообщает The Washington Times.

Ограничения были введены против китайской компании Hebei Xinhai Chemical Group Co., которую называют «нефтеперерабатывающим заводом для чайников», а также трех операторов портовых терминалов в провинции Шаньдун.

Кроме того, под санкции попали суда и их капитаны, которые, как считается, являются частью иранского «теневого флота», используемого для тайной продажи нефти в обход международных санкций.

«В рамках широкой и агрессивной кампании максимального давления президента Трампа, Казначейство сегодня нацелилось на еще один нефтеперерабатывающий завод, который импортировал иранскую нефть», - отмечается в заявлении министра финансов Скотта Бессента.

В WT напомнили, что это уже третья мера против китайского нефтеперерабатывающего завода в провинции Шаньдун и первая против портовых операторов. В общем под санкции попали семь китайских компаний и шесть нефтяных судов.

Известно, что китайские компании попали под ограничения за поддержку государственной компании National Iranian Oil Co., которая финансирует иранский Корпус стражей исламской революции «Кодс», который был признан в 2020 году организацией, поддерживающей терроризм.

«Соединенные Штаты по-прежнему полны решимости усилить давление на все элементы иранской цепи поставок нефти, чтобы предотвратить получение режимом доходов для продолжения его дестабилизирующей повестки дня», - добавил Бессент.

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