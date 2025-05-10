Россия закрывает небо над полигоном, откуда запускала «Орешник» 1 10.05.2025, 10:33

7,978

Что происходит?

Россия закрывает воздушное пространство над ракетным полигоном «Капустин Яр». Ограничения могут свидетельствовать о подготовке к запуску баллистических ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий NOTAM, полученный Федеральным управлением гражданской авиации США.

Запрет на полеты будет действовать 12 и 13 мая с 06:00 до 16:00 по местному времени.

В сообщении указано, что закрытие охватывает от уровня земли до неограниченной высоты, что является типичным признаком ракетных испытаний или запусков.

Все воздушные суда получили запрет на пребывание в этом районе в указанный период.

Это уже не первый случай, когда закрытие воздушного пространства над полигоном совпадает с активностью российских военных.

Подобные сообщения публиковали также в декабре: 11-13 и 16-21 декабря.

Уже 13 декабря Россия осуществила массированный ракетный удар по Украине с применением различных типов ракет - баллистических, крылатых и гиперзвуковых.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com