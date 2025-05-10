Россия закрывает небо над полигоном, откуда запускала «Орешник»1
- 10.05.2025, 10:33
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Что происходит?
Россия закрывает воздушное пространство над ракетным полигоном «Капустин Яр». Ограничения могут свидетельствовать о подготовке к запуску баллистических ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий NOTAM, полученный Федеральным управлением гражданской авиации США.
Запрет на полеты будет действовать 12 и 13 мая с 06:00 до 16:00 по местному времени.
В сообщении указано, что закрытие охватывает от уровня земли до неограниченной высоты, что является типичным признаком ракетных испытаний или запусков.
Все воздушные суда получили запрет на пребывание в этом районе в указанный период.
Это уже не первый случай, когда закрытие воздушного пространства над полигоном совпадает с активностью российских военных.
Подобные сообщения публиковали также в декабре: 11-13 и 16-21 декабря.
Уже 13 декабря Россия осуществила массированный ракетный удар по Украине с применением различных типов ракет - баллистических, крылатых и гиперзвуковых.