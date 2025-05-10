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Россия закрывает небо над полигоном, откуда запускала «Орешник»

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  • 10.05.2025, 10:33
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Россия закрывает небо над полигоном, откуда запускала «Орешник»

Что происходит?

Россия закрывает воздушное пространство над ракетным полигоном «Капустин Яр». Ограничения могут свидетельствовать о подготовке к запуску баллистических ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий NOTAM, полученный Федеральным управлением гражданской авиации США.

Запрет на полеты будет действовать 12 и 13 мая с 06:00 до 16:00 по местному времени.

В сообщении указано, что закрытие охватывает от уровня земли до неограниченной высоты, что является типичным признаком ракетных испытаний или запусков.

Все воздушные суда получили запрет на пребывание в этом районе в указанный период.

Это уже не первый случай, когда закрытие воздушного пространства над полигоном совпадает с активностью российских военных.

Подобные сообщения публиковали также в декабре: 11-13 и 16-21 декабря.

Уже 13 декабря Россия осуществила массированный ракетный удар по Украине с применением различных типов ракет - баллистических, крылатых и гиперзвуковых.

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