Украинские партизаны проникли на важный оборонный завод в Санкт-Петербурге 10.05.2025, 10:42

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Предприятие создает дроны, РЛС и системы самонаведения для ракет.

Партизаны провели разведку на важном для ВПК России заводе в Санкт-Петербурге. Предприятие создает дроны, РЛС и системы самонаведения для ракет.

Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «АТЕШ».

Так, агенты продолжают работать по выявлению объектов, играющих ключевую роль в поддержании российского военного потенциала.

«На этот раз наши люди провели успешную разведку акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Радар ММС», расположенного в Санкт-Петербурге», - говорится в сообщении.

В ходе разведки агенты «АТЕШ» изучили режим охраны, зафиксировали внутреннюю логистику, маршруты перемещения продукции и персонала, а также особенности инженерной инфраструктуры предприятия.

«Особое внимание было уделено технологическим линиям, связанным с военными заказами. Полученная информация уже передана Силам обороны Украины для дальнейшей работы», - отмечают партизаны.

Что известно о предприятии «Радар ММС»

Данное предприятие является одним из ведущих разработчиков радиоэлектронных систем и комплексов как специального, так и гражданского назначения.

«Радар ММС» активно участвует в создании высокотехнологичных решений для российской армии, включая системы самонаведения для ракет, авиационные поисково-прицельные комплексы, беспилотные летательные аппараты и радиолокационные станции.

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