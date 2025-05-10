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Спортивные братья: Skoda представила мощные электрокроссоверы

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  • 10.05.2025, 10:51
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Спортивные братья: Skoda представила мощные электрокроссоверы

Авто показали на чемпионате мира по хоккею в Швеции и Дании.

Электромобиль Skoda Enyaq 2025 получил топовые спортивные варианты RS и Coupe RS. Кроссоверы оснастили мощной 340-сильной установкой.

О новом Skoda Enyaq RS, который презентовали на чемпионате мира по хоккею в Швеции и Дании, рассказали на сайте чешской марки.

Силовая установка электрокара на 340 л.с. знакома по младшему брату Skoda Elroq RS (обе модели используют платформу MEB, как у Volkswagen ID.4). Разгон до 100 км/ч занимает 5,4 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч.

Аккумуляторная батарея емкостью 84 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 560 км. Быстрая зарядка (мощностью 185 кВт) на 80% занимает 26 минут.

Электрокроссовер Skoda Enyaq RS получил спортивную подвеску с пониженным на 15 мм клиренсом и адаптивными амортизаторами. Кроме того, установили увеличенные тормоза.

Новый Skoda Enyaq RS и его более динамичная версия Coupe отличаются от стандартных моделей более агрессивными бамперами, черным декором и литыми дисками диаметром 20 или 21 дюйм.

В салоне Skoda Enyaq RS установили спортивные кресла и руль. В отделке использована искусственная замша. Обод руля обшили перфорированной кожей, а педали украсили металлическими накладками.

К тому же, расширена комплектация Skoda Enyaq RS. Она включает матричные фары, трехзонный климат-контроль, проекцию на лобовое стекло, камеры, акустику с 12 динамиками, подогрев кресел и руля, электропривод и массаж кресла водителя.

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