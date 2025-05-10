Замгубернатора Белгородской области РФ ранило при атаке украинского дрона 1 10.05.2025, 10:59

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иллюстративное фото

Удар был нанесен рано утром 9 мая.

В результате утреннего удара украинского беспилотника по зданию правительства Белгородской области ранения получили два человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Одним из пострадавших оказался его заместитель — Александр Лоренц, вторым — сотрудник Росгвардии, пишет The Moscow Times.

Подчиненный Гладкова получил сотрясение мозга и контузию, во время налета беспилотника самолетного типа он находился около здания администрации, написал глава Белгородской области в телеграм-канале. Однако после ранения чиновник возложил цветы к Вечному огню и только после этого его осмотрели медики областной клинической больницы, которые выявили «сотрясение и акубаротравму». Обошлось без госпитализации.

Помимо замгубернатора вследствие атаки «слепое осколочное ранение бедра» получил росгвардеец. Его отправили в госпиталь, уточнил Гладков.

Удар по зданию белгородского правительства произошел рано утром 9 мая. Судя по видео, которое опубликовал Гладков, дрон врезался в одну из колонн на крыше здания. Изначально глава региона сообщал, что никто не пострадал. «Белгород № 1» написал, что беспилотник летел в окно Гладкова.

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