Замгубернатора Белгородской области РФ ранило при атаке украинского дрона

Замгубернатора Белгородской области РФ ранило при атаке украинского дрона1
- 10.05.2025, 10:59
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Удар был нанесен рано утром 9 мая.
В результате утреннего удара украинского беспилотника по зданию правительства Белгородской области ранения получили два человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Одним из пострадавших оказался его заместитель — Александр Лоренц, вторым — сотрудник Росгвардии, пишет The Moscow Times.
Подчиненный Гладкова получил сотрясение мозга и контузию, во время налета беспилотника самолетного типа он находился около здания администрации, написал глава Белгородской области в телеграм-канале. Однако после ранения чиновник возложил цветы к Вечному огню и только после этого его осмотрели медики областной клинической больницы, которые выявили «сотрясение и акубаротравму». Обошлось без госпитализации.
Помимо замгубернатора вследствие атаки «слепое осколочное ранение бедра» получил росгвардеец. Его отправили в госпиталь, уточнил Гладков.
Удар по зданию белгородского правительства произошел рано утром 9 мая. Судя по видео, которое опубликовал Гладков, дрон врезался в одну из колонн на крыше здания. Изначально глава региона сообщал, что никто не пострадал. «Белгород № 1» написал, что беспилотник летел в окно Гладкова.