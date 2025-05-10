Потешный парад 1 Виталий Гинзбург

10.05.2025, 11:09

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«Мощь» демонстрировали, в большей степени, былую.

Путин провел очередной Парад Победы. Он ему был крайне необходим для демонстрации своего влияния, мощи и успехов.

Что касается влияния, то его призваны были засвидетельствовать приехавшие в Москву пару десятков диктаторов во главе с Си. Некоторые из них публично получили за это немалые деньги из скудеющей российской казны, как лидер Кубы, оценивший свой приезд в миллиард долларов. Да и Си, судя по всему, добился или потребовал от Путина газ по внутренней цене.

Мощь демонстрировали, в большей степени, былую. Это историческая часть парада, где расчеты шли в старой форме и со старыми фронтовыми наградами и ехала музейная техника.

Что касается новой боевой техники, то ее российскому ОПК продемонстрировать не удалось. Разве что, старую советскую пушку «Гиацинт» провезли на старом советском колесном шасси Брянского завода. Ни одна «Армата» на Красной Площади не заглохла, так как до нее не доехала. Артиллерия была представлена самоходными установками МСТА-Б, в то время, когда более современные САУ этого же класса – «Коалиция», на этом параде не появились, хотя на предшествующих демонстрировались.

Но, зато как мощно смотрелся на трибуне Владимир Путин. Даже на трибуне в центре Красной Площади, зачищенной от всего подозрительного, под охраной всея ФСО и ФСБ, снайперов, расставленных на крышах ГУМа и Исторического Музея, стянутой со всей России ПВО, он не рискнул появиться без стоящих у него за спиной телохранителей.

Можно ли было себе представить Сталина, Хрущева, Брежнева на трибуне Мавзолея не в окружении тонкошеих вождей, а в окружении мордоворотов охранников? Сталин, демонстрируя свою мощь, несмотря на патологическую боязнь за свою жизнь, прекрасно понимал, что первым признаком своего влияния и мощи является доверие своим спецслужбам, хотя бы на трибуне.

Но самым главным признаком путинской «мощи» явилось отсутствие воздушной части парада, несмотря на прекрасную летную погоду. Именно это – демонстративный признак проигрыша Украине в войне в воздухе. Российское МО вынуждено было отменить воздушную часть парада из-за невозможности безопасного использования ближних аэродромов. Для организации полноценного воздушного парада обычно была задействована авиация, базировавшаяся в Кубинке, под Рязанью, Липецком, Тамбовом и Воронежем. А дальняя авиация и самолеты заправщики вообще вылетали из Энгельса. Теперь все военные аэродромы европейской части России находятся под ударом ВСУ.

Соответственно, юбилей Победы продемонстрировал очевидный факт. Через 80 лет после ВМВ путинская Россия перестала контролировать свое воздушное пространство, гарантировать свободу и безопасность передвижения в нем.

Кроме этого, меры, предпринятые для обеспечения парада, продемонстрировали ограниченные возможности военной машины Кремля.

В 1941-м году, войска с парада уходили на фронт для того, чтобы победить реального врага.

В 2025-м для того, чтобы на четвертый год войны продемонстрировать успехи во «взятии Киева за три дня» ценой потери практически всей довоенной армии, Путин наоборот, вынужден отвлекать часть войск от «мясных штурмов», обрекая оставшихся на еще большие потери.

Но все-таки самыми большими «подарками» к Юбилею Победы стали новые санкции, новые деньги Украине, а самое главное – ожидаемое решение ЕС о создании международного трибунала по Украине.

Чтобы российский диктатор и его окружение даже сидя на трибуне, понимали – от трибуны на Красной Площади до трибунала за их преступления путь открыт.

Виталий Гинзбург, kasparov.ru

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