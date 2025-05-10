Минтранс ввел «летние» ограничения для грузовиков на дорогах Беларуси

Минтранс ввел «летние» ограничения для грузовиков на дорогах Беларуси1
- 10.05.2025, 11:18
Для кого и где сделали исключения?
Министерство транспорта и коммуникаций определилось со сроками сезонных ограничений для грузовиков. Максимально допустимую нагрузку на оси транспортных средств и самоходных машин, идущих по республиканским автомобильным дорогам общего пользования, ведомство традиционно ограничивает на летний период.
Журналисты Telegraf.news изучили новое постановление и узнали, при каких условиях будут вводиться ограничения, как долго они продлятся и для кого сделают исключения из правил.
Сроки сезонных ограничений в 2025 году прописали в постановлении Минтранса №36 от 26 апреля 2025 года, которое официально опубликовали на Национальном правовом интернет-портале 9 мая. В этом году сезонные ограничения начнут действовать с 26 мая и будут длиться до 31 августа 2025 года, но лишь при определенных условиях.
Как всегда, ограничения на проезд большегрузов будут вводиться в том случае, если дневная температура воздуха поднимется выше +25°С. В такие дни по республиканским трассам или отдельным их участкам с асфальтобетонным покрытием с 11:00 до 20:00 можно будет передвигаться лишь тем грузовикам, максимальная нагрузка на одиночную ось у которые не превышает 6 тонн.
Впрочем, некоторым транспортным средствам профильное ведомство разрешило не соблюдать данные условия и беспрепятственно проезжать даже в летний зной по республиканским трассам на полной загрузке. Это следующие категории транспортных средств:
транспортные средства, осуществляющие перевозки пассажиров;
транспортные средства и самоходные машины, осуществляющие перевозки живых животных, цветов, грузов, перевозимых в специализированных
грузовых транспортных средствах с изотермическим кузовом (изотермических фургонах, рефрижераторах и цистернах), для сохранности которых требуется соблюдение специального температурного и санитарно-гигиенического режимов;
грузовики с гуманитарной помощью,
транспортные средства, которые перевозят битумные, асфальтовые (асфальтобетонные) дорожные и бетонные смеси, дорожные битумы;
транспортные средства с опасными грузами,
грузовики, перевозящие комбикорма, кормовые добавки, зерно, злаки, семена для посева, молоко и молочные продукты, сушенку торфяную и торфобрикеты;
транспортные средства, которые доставляют почту и почтовые грузы;
транспортные средства и самоходные машины, осуществляющие перевозки отходов животного происхождения для их утилизации или переработки;
транспортные средства и самоходные машины, необходимые для строительства, ремонта и эксплуатации самих автомобильных дорог общего пользования;
транспортные средства и самоходные машины, осуществляющие перевозки, связанные с ликвидацией чрезвычайных ситуаций и последствий дорожно-транспортных происшествий;
транспортные средства, самоходные машины, осуществляющие перевозку ;
колесные тракторы, используемые в сельском хозяйстве.
транспортные средства и самоходные машины, осуществляющие перевозки, связанные с ликвидацией чрезвычайных ситуаций и последствий дорожно-транспортных происшествий;
колесные тракторы, используемые в сельском хозяйстве.
Кроме того, есть целый список участков республиканских трасс, на которые не распространяются сезонные ограничения и по которым могут ездить любые грузовики, вне зависимости от нагрузки на ось.