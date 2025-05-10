«Есть два сценария развития войны в Украине» 1 10.05.2025, 11:27

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Военный эксперт оценил их вероятность и последствия.

Есть два сценария дальнейшего развития войны в Украине. Первый - перемирие, во время которого страна-агрессор Россия только наберется сил, компенсирует потери, восстановит свою боеспособность и через год сможет начать боевые действия более широкого масштаба; второй - перемирия не будет, а РФ и дальше будет терять свой личный состав, технику и ресурсы в таком же темпе, как сейчас, и до конца года ее ждет коллапс.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко в интервью «Главреду».

«Есть два сценария. Если будет перемирие, у России будет возможность передохнуть, компенсировать потери, восстановить боеспособность. И уже через год она сможет начать боевые действия более широкого масштаба и другого уровня кровопролития не только против Украины, но и против Европы. И это не просто пугалка - это достаточно рациональные, логичные расчеты с учетом того потенциала, который остался у России от Советского Союза, а также того, что она может сделать за год: что может восстановить, сколько накопить людей, сколько боеприпасов, сколько техники восстановить и т.д.», - отметил он.

С другой стороны, если Россия будет в таком же темпе терять личный состав, технику, ресурсы, как теряет сейчас (а сегодня у РФ просто критический дефицит техники), и перемирия не будет, то к концу этого года ее ждет коллапс, считает Коваленко.

«Собственными силами Россия не сможет вообще компенсировать потери техники в зоне боевых действий. Только человеческим ресурсом компенсировать это невозможно. Сейчас Россия пытается это делать, потому что имеет преимущество в людях, но и этот ресурс заканчивается - солдаты из Северной Кореи являются ярким доказательством», - сказал эксперт.

Он отметил, что при условии первого сценария даже есть риск, что война перерастет в третью мировую.

«Поэтому возможны два сценария: либо Россия идет на перезагрузку, и через год нас ждет еще большее кровопролитие, вплоть до уровня третьей мировой войны, или Россия истощается, и в конце 2025 года начнутся такие изменения, которые вернут возможности Сил обороны Украины на уровень периода весны-лета 2022 года», - сказал Коваленко.

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