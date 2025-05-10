Видео с казусом на репетиции парада в Минске набрало 780 тысяч просмотров 4 10.05.2025, 11:36

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Белорусы оживленно обсуждают инцидент.

Пока белорусы обсуждают парад, прошедший 9 мая в Минске, в TikTok завирусился ролик с одной из его генеральных репетиций, посмотреть на которые также приходило немало народа. В результате на камеры зрителей попал забавный «казус», который происходит на подобных мероприятиях регулярно, но не часто попадает в объектив, пишет «Телеграф».

Так, на одном из видео, опубликованных в TikTok и набравшем уже более 780 тыс. просмотров, показали, как у одного из участников военного парада, марширующих ровным строем, в какой-то момент слетел ботинок. Зрители заметили это лишь постфактум, когда предмет обуви остался одиноко стоять посреди проезжей части, когда очередная часть пешей колонны бодро промаршировала по проспекту.

«Ну, не без казусов, тысячи людей, главное — хозяин ботинка не выдал себя, браво!!!!!» — восхитись зрители в TikTok выдержке «Золушке в военной форме».

Кое-кто из зрителей вспомнил о похожих ситуациях в прошлом. Они, действительно, происходят не так уж и редко.

«Всякое бывает… У нас 2 года назад на параде была колона военнослужащих девчат, и тоже у кого-то туфель упал. И что? Прошли как ни в чем…» — написала одна из зрительниц.

Между тем, пользовательница видеоплатформы, которая поделилась забавными кадрами, показала дальнейшую судьбу «потеряшки». На другом ролике видно, как один из военнослужащих, улучив момент между двумя блоками марширующих военных, подобрал ботинок и присоединился к сослуживцам. Впрочем, судя по кадрам, военные на такую «мелочь» не обращали никакого внимания — ведь на то она и репетиция, чтобы отработать все возможные нюансы.

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