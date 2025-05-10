Индия впервые подтвердила удары по военным целям в Пакистане 10.05.2025, 11:45

Командир авиакрыла армии Индии сообщил подробности.

Индия впервые после эскалации подтвердила, что нанесла удары по военным объектам в Пакистане. Но цели атак не были названы.

Об этом сообщает The Times of India со ссылкой на командира авиакрыла армии Индии Веомика Сингха.

«В быстром и выверенном ответе индийские вооруженные силы нанесли высокоточный удар только по определенным военным целям», - сказал он.

Соответствующее заявление индийского командира прозвучало после того, как Пакистан объявил о начале военной операции против Индии и нанес удары. Командир авиакрыла опроверг заявления Пакистана о том, что якобы была уничтожена индийская система ПВО С-400 и информацию об уничтожении аэродромов в Сурате и Сирсе.

Также индийский командир заявил, что якобы было замечено перемещение пакистанских войск к границам Индии, что, по его словам, «свидетельствует о наступательном намерении по дальнейшей эскалации».

В Минобороны Индии также утверждает, что Пакистан применил в атаке беспилотники и другое вооружение, но они якобы не нанесли ущерб индийской военной инфраструктуре. Также Индия заявила, что Пакистан применил высокоскоростные ракеты по авиабазе в Пенджабе.

В целом, как заявляют индийские военные, были нанесены удары по 26 индийским городам и якобы были повреждены гражданские объекты.

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