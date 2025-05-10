Bloomberg: США видят в Путине препятствие для достижения мира в Украине
- 10.05.2025, 12:03
Высокопоставленные европейские чиновники ведут переговоры с администрацией Трампа.
Позиция администрации президента США в отношении войны России против Украины стала более жесткой, и теперь российский диктатор Владимир Путин рассматривается как препятствие для достижения мирного урегулирования.
Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на европейских и американских чиновников.
По словам собеседников агентства, высокопоставленные европейские чиновники ведут переговоры с администрацией Трампа, чтобы завершить работу над предложением о 30-дневном прекращении огня в Украине.
В то же время если российский диктатор Владимир Путин не пойдет на уступки, соглашение предусматривает введение новых санкций против России.
Как отмечают в Bloomberg, планы еще не окончательные и по-прежнему зависят от США, которые призвали к безусловному перемирию сроком на 30 дней, а также к тому, чтобы Россия и Украина несли ответственность за соблюдение прямых переговоров.
Дипломатические усилия по прекращению самого длительного и кровопролитного конфликта в Европе со времен Второй мировой войны активизировались после ряда встреч между европейскими, американскими и украинскими представителями, в частности в Лондоне и Париже, добавили в агентстве.
Также американские чиновники подготовили ряд вариантов для Трампа, чтобы усилить экономическое давление на Россию.