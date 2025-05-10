Кремль выдвинул новый ультиматум для прекращения огня в Украине 11 10.05.2025, 12:21

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Песков озвучил новое требование Москвы.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков озвучил новое условие страны-агрессора России для прекращения огня в Украине, заявив, что Запад должен прекратить поставки оружия Киеву. Об этом он сказал в интервью ABC News.

«В противном случае это будет преимуществом для Украины. Украина продолжит свою тотальную мобилизацию, перебрасывая новые войска на передовую. Украина использует этот период для подготовки новых военнослужащих и для того, чтобы дать отдых уже имеющимся», — цинично утверждает Песков.

Он также повторил российский нарратив о том, что Украина якобы «не готова к немедленным переговорам», отрицая, что диктатор Владимир Путин тянет время.

Руководитель Центра противодействия дезинформации РНБО Андрей Коваленко отреагировал на новые ультиматумы Москвы, которая продолжает поставлять на фронт львиную долю боеприпасов из КНДР. Он отметил, что РФ продолжает показывать, что не хочет мира.

«Логика Москвы: вы откажитесь от оружия, а мы согласимся на 30 дней [прекращения огня], правда фронт останавливать не будем, в КНДР и дальше будем брать боеприпасы, ну и через 30 дней тоже не остановимся и придумаем, как продолжить войну дальше», — пишет Коваленко.

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