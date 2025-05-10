закрыть
10 мая 2025, суббота, 14:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Какие продукты продлевают молодость: новые исследования ученых

1
  • 10.05.2025, 12:53
  • 2,558
Какие продукты продлевают молодость: новые исследования ученых

Люди, которые потребляют больше флавоноидов, живут дольше.

Новое исследование показало, что регулярное потребление черного чая, ягод, цитрусовых и яблок может способствовать здоровому старению.

Об этом сообщило издание Medicalxpress .

Флавоноиды — природные соединения, содержащиеся в этих продуктах, — помогают снизить риск хрупкости, физического упадка и ухудшения психического здоровья.

«Цель медицинских исследований заключается не только в том, чтобы помочь людям жить дольше, но и в том, чтобы обеспечить им как можно дольше здоровья. Из предыдущих исследований мы знаем, что люди, которые потребляют больше флавоноидов, как правило, живут дольше, а также имеют меньшую вероятность развития любых серьезных хронических заболеваний, таких как деменция, диабет или болезни сердца. Наше исследование показывает, что люди, которые потребляют больше флавоноидов, как правило, стареют быстрее», — заявил доктор Никола Бондонно.

Масштабное исследование, охватившее более 86 тысяч человек, выявило связь между потреблением флавоноидов и снижением риска хрупкости, физического и психического упадка в старшем возрасте. Наиболее заметный эффект наблюдался у женщин, но мужчины также получили пользу для психического здоровья.

Результаты исследования показали:

У женщин с самым высоким потреблением флавоноидов риск хрупкости был на 15% ниже, нарушения физической функции — на 12% ниже, а ухудшение психического здоровья — также на 12% ниже.

У мужчин более высокое потребление этих соединений коррелировало со снижением риска психического упадка.

Увеличение потребления флавоноидов на 3 порции в день уменьшало риск негативных последствий старения на 6-11% у женщин и на 15% у мужчин (для психического здоровья).

«Флавоноиды хорошо известны тем, что уменьшают оксидативный стресс и воспаление, поддерживают здоровье кровеносных сосудов и даже помогают поддерживать массу скелетных мышц — все это важно для предотвращения хрупкости и поддержания физической функции и психического здоровья с возрастом», — объясняет профессор Эдин Кессиди, старший автор исследования.

Хотя эффект сильнее у женщин, эксперты считают, что это может быть связано с особенностями исследования, а не с биологическими различиями.

«Мы обнаружили, что участники, которые увеличили потребление пищи, богатой флавоноидами, на три порции в день, имели на 6-11% более низкий риск по всем трем показателям старения у женщин и на 15% ниже риск ухудшения психического здоровья у мужчин», — заявил профессор Эрик Римм.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Шпионы» как товар
«Шпионы» как товар Ирина Халип
Разоблачение Великой Отечественной лжи России
Разоблачение Великой Отечественной лжи России Гарри Каспаров
Будущее наступит не по сценарию Путина
Будущее наступит не по сценарию Путина Александр Роднянский
Ситуация напоминает коллапс
Ситуация напоминает коллапс Борислав Береза