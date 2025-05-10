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Мерц готов встретиться с Путиным, но есть условие

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  • 10.05.2025, 12:56
  • 3,532
Мерц готов встретиться с Путиным, но есть условие

Канцлер Германии назвал первоочередные задачи.

Канцлер Германии Фридрих Мерц готов встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным. Но в том случае, если встреча поможет положить конец войне в Украине.

Об этом пишет Bild .

«Если возникнет необходимость, если это помогло бы положить конец этой войне, я готов на многое», - сказал он.

Но прежде всего, по словам Мерца, стоит сконцентрироваться на прекращении огня в Украине.

«Мы должны посмотреть, сможем ли мы достичь цели - прекращения огня - уже по итогам этих выходных», - добавил канцлер.

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