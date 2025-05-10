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С 1 сентября белорусских школьников ждет приятный сюрприз

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  • 10.05.2025, 13:06
  • 4,586
С 1 сентября белорусских школьников ждет приятный сюрприз

Постановление вышло сегодня.

В начале следующего учебного года часть школьников, увидев свое расписание, обрадуется. В нем станет больше уроков физкультуры. На спорт у ребят будет отведено на час больше, чем сейчас. Такой вывод можно сделать из данных типовых учебных планов для учреждений общего среднего образования, которые начнут действовать с сентября. Постановление было опубликовано на Национальном образовательном портале.

В этом учебном году в расписании большинства учеников средних школ стоит два урока физкультуры в неделю. Исключение, например, составляют десяти- и одиннадцатиклассники, которые посещают спортивные классы. У них на этот предмет отводится четыре часа.

С 1 сентября спорта в средних школах станет больше. А точнее в расписании появится три урока физкультуры в неделю. Изменения затронут учеников с 1 по 11 класс.

При этом любопытно, что в 10-х и 11-х классах парни и девушки будут заниматься по группам дважды в неделю, а на третьем уроке — вместе.

Не обойдется в нововведении и без исключений. Например, ребята, которые относятся к СМГ, то есть к спецмедгруппе, будут ходить на физкультуру два раза в неделю.

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