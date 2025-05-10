Германия засекретит данные о передаче оружия Украине 2 10.05.2025, 13:19

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Это коснется и Taurus.

Спустя более трех лет полномасштабной войны и «широкой прозрачности» новая власть Германии решила держать поставки оружия Украине в секрете. Федеральное правительство в будущем значительно сократит объем информации о поставках вооружений, пишет Spiegel со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Сообщается, что такой шаг, прежде всего, призван «не дать агрессору в войне против Украины военного преимущества». Сокращение публичных обсуждений поставок оружия считается частью «тактики ведения войны».

Помощь Германии Украине с первых дней войны

27 февраля 2022 года — через три дня после российского вторжения в Украину — бывший канцлер Германии Олаф Шольц принял решение о поставке оружия атакованной стране. В течение примерно четырех месяцев почти не сообщалось о таких поставках.

В июне 2022 года, после общественного давления, правительство решило опубликовать подробный список всех поставок вооружения. До сегодняшнего дня на сайте Федерального правительства Германии размещены все поставленные вооружения с указанием количества. Там, например, указано, что Германия поставила 25 самоходных артиллерийских установок PzH 2000, 121 танк Leopard, 1050 ударных беспилотников и 478 000 артиллерийских снарядов.

Таким образом, правительство Шольца стремилось продемонстрировать, что Германия является крупнейшим поставщиком оружия Украине после США. Последнее обновление списка произошло 6 мая — в день назначения нового правительства.

Что изменится с текущего момента

Новое правительство «совершает резкий поворот» и вновь засекречивает поставки оружия, чтобы добиться так называемой «стратегической неоднозначности»: создать неясность, чтобы скрыть свои действия от противника. При этом, секретность распространяется и на Taurus. Изменение курса федерального правительства также затрагивает «болезненный открытый вопрос украинской политики» нового канцлера Германии Фридриха Мерца.

«Во время предвыборной кампании Мерц подчеркивал, что готов к поставке, но только в согласовании с партнерами по альянсу, которые уже передали такие ракеты или располагают ими. В Европе это Франция и Великобритания», - пишет СМИ.

Президент Франции Эммануэль Макрон недавно ответил на вопрос журналиста о возможной поставке Taurus из Германии, что теперь такие темы обсуждаться не будут. «Мы будем прозрачны перед украинцами, будем удовлетворять их потребности, но будем говорить об этом как можно меньше», — сказал он.

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