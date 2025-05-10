Мерц из Киева предупредил Путина 6 10.05.2025, 13:30

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Запад готов к жесткому ответу.

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе первого визита в Киев призвал к прекращению огня и пригрозил российскому диктатору Владимиру Путину санкциями, передает УНИАН.

«Мы призываем к 30-дневному прекращению огня, чтобы за это время можно было подготовить мирные переговоры. Теперь мяч на стороне Путина и он должен ответить на это предложение», - заявил канцлер.

Он предупредил, что, если Кремль не согласится на перемирие, Запад готов к жесткому ответу.

«В случае отказа будет серьезное ужесточение санкций и масштабная поддержка Украины - политическая, финансовая и военная», - детализировал Мерц.

По его словам, США и лично президент Дональд Трамп поддерживают такой подход, вероятно, из-за того, что «теряют терпение» по отношению к Путину. В связи с этим канцлер акцентировал, что сейчас между Европой и США наблюдается «удивительно высокий уровень согласия».

«Если добиться перемирия не удастся, США ужесточат санкции против России», - конкретизировал Мерц.

Он также заявил о готовности Европы в целом продолжать переговоры об окончании войны в Украине. Но при этом на вопрос о возможных личных переговорах с Путиным Мерц ответил уклончиво.

«Если возникнет необходимость, если это поможет положить конец войне, я готов сделать многое. Но сначала мы должны посмотреть, сможем ли достичь цели прекращения огня после этих выходных», - сказал Мерц.

Визит лидеров стран-союзниц Украины в Киев

Сегодня утром четверка лидеров стран-союзниц Украины прибыла в Киев. Это первый совместный визит лидеров четырех стран в Украину. На вокзале их встретили украинские чиновники.

Накануне поездки в Киев Мерц сообщил, что страны Европы разработали декларацию о прекращении огня в Украине, которая в принципе во многом вторит идее американского президента Дональда Трампа.

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