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«Что происходит?» белоруску удивили пустые полки в магазине

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  • 10.05.2025, 13:41
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«Что происходит?» белоруску удивили пустые полки в магазине
иллюстративное фото

Руководство «объяснило» ситуацию.

В начале мая пользовательница TikTok designeregina. k побывала в универмаге «Солигорск». В магазине девушка обратила внимание на скидки и пустые полки и предположила, что объект закрывается, а его помещения будут сдавать в аренду. Об это она рассказала в своем аккаунте. Видео дошло до руководства «Солигорскторг». Там посетительнице решили объяснить, что все совсем не так, и «оперативно внедрили комплекс мер», чтобы у других клиентов не возникало подобного мнения. Ответ организации опубликовала районная газета «Шахцёр».

На кадрах, которые пользовательница опубликовала из магазина, видно, что часть полок пустует. Рядом с некоторыми витринами желтые таблички с надписью «-50%», «-30%».

— Зашли в солигорский универмаг, а тут как-то, вообще, все плохо-печально, — комментирует девушка, увиденное внутри. — Что происходит?

В комментариях одни пользователи предположили, что магазин, закрывается, вторые писали, что «уходит» детский отдел, третьи шутили: «Распродажа».

Руководство «Солигорскторг» решило поставить точку в этих обсуждениях и объяснило ситуацию. По словам представителей организации, пустые полки девушка увидела, потому что пришла в магазин, когда там проходила перепланировка. Проблем с товаром в магазине нет. Собеседники издания подчеркнули, что на месте работали продавцы, которые могли бы объяснить клиентке, почему в помещении столько пустых витрин, но у них никто ничего не спрашивал.

— Возможно, покупатель не был уверен, к кому обратиться, или не хотел беспокоить продавцов, — предположили в «Солигорскторге». — Присутствие в отделе визуальной информации только на формате А4 в одном экземпляре о перепланировке могли не заметить и соответственно дезориентировать посетителей.

Чтобы у других покупателей не сложилось впечатление о закрытии магазина, здесь «оперативно внедрили комплекс мер».

— Во-первых, разместили заметные объявления о перепланировке, объясняющие причину пустых полок и предлагающие помощь консультантов. Во-вторых, повысили активность продавцов, которые могут предложить помощь покупателям. В-третьих, есть план закончить перепланировку в максимально сжатые сроки: второй этаж до 7 мая, третий — до 15-го.

«Шахцёр» пишет, что, по мнению руководства, эти шаги помогут минимизировать негативные последствия перепланировки и сохранить лояльность клиентов.

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