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Трамп предложил снизить пошлины для Китая до 80%

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  • 10.05.2025, 13:46
Трамп предложил снизить пошлины для Китая до 80%

Президент США сделал заявление перед переговорами с Пекином.

Президент США Дональд Трамп предложил снизить пошлины для Китая до 80% перед торговыми переговорами в Швейцарии, которые запланированы на 11 мая. Об этом сообщает Axios.

«80% пошлина на Китай кажется правильной! До Скотта Б.», - отметил Трамп в социальной сети Truth Social, имея в виду министра финансов Скотта Бессента, который возглавляет переговоры с Китаем.

В то же время в министерстве торговли страны опубликовали заявление, в котором осудили «злоупотребления» США в отношении пошлин.

По информации Associated Press, китайский экспорт в США упал на 21% в апреле, однако общий объем экспорта вырос, ведь страна нашла других покупателей для своих товаров.

В свою очередь китайские аккаунты в соцсетях, которые тесно связаны с государственными СМИ, высказали предположение, что Китай готов к переговорам, однако они не обязательно будут означать уступки.

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