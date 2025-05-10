Путина поставили в неудобное положение во время парада 10.05.2025, 14:16

6,826

Американские аналитики раскрыли детали.

Оккупанты провалили все цели Путина до 9 мая

Российская армия погрязла в боях в Украине

Поэтому Путину нечего было говорить о войне против Украины на параде и пришлось выкручиваться

Российская оккупационная армия за год не достигла ни одной из целей, которые ставил перед ней российский диктатор Владимир Путин. Захватчикам так и не удалось захватить ни одного значительного города в Украине после оккупации Авдеевки в феврале прошлого года, также они не смогли выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей.

Поэтому главе Кремля Путину нечего было сказать о войне против Украины во время своего выступления на параде 9 мая, кроме лишь того, что Россия «поддерживает» оккупантов, воюющих на территории соседнего государства. На это обратили внимание аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что украинские военные при поддержке западных партнеров не позволили российским оккупантам достичь ни одной «цели», которая была заявлена Кремлем. Поэтому Путину во время выступления на параде пришлось ограничиваться лишь общими фразами о так называемой «СВО». Ведь у захватчиков просто не было таких достижений, которыми можно было бы похвастаться.

«Российские войска не захватили ни одного значительного города в Украине с момента захвата Авдеевки в феврале 2024 года, а единственным средним населенным пунктом, который российские войска захватили в Украине с декабря 2024 года, является Великая Новоселка (довоенное население 5000 человек)», - отметили в ISW.

Аналитики напомнили, что в СМИ еще перед парадом в Москве звучала информация о том, что российские оккупанты пытаются захватить Покровск, Часов Яр, Торецк, а также неоккупированную ими часть Луганщины, а в Донецкой области осуществляют попытки выйти на админграницу с Днепропетровской областью. Отмечалось, что для этого оккупантам установили крайний срок 9 мая. Однако захватчики в такой срок не уложились.

В ISW выразили убеждение, что Украина смогла замедлить, а иногда даже полностью остановить продвижение российских оккупантов благодаря дальнобойным ударам и улучшенной интеграции тактических операций дронов с оборонительными операциями и контратаками.

«Успешная интеграция Украиной украинских новаторов и операторов беспилотников с наземными войсками, похоже, остановила наступление России на Покровск и Торецк в 2024 и в начале 2025 годов. Украинские дальнобойные удары по российским складам боеприпасов, объектам оборонной промышленности и нефтегазовой инфраструктуре порой подрывали способность России поставлять подразделения на передовой и усиливали рост расходов на войну России против Украины», - отметили в ISW.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com