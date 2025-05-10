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На рынке появился недорогой смартфон-«монстр»

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  • 10.05.2025, 14:23
  • 2,796
На рынке появился недорогой смартфон-«монстр»

Аппарат не только имеет надежный корпус и емкую батарею, но и отличается специальными фишками.

Компания Doogee, известная своими «неубиваемыми» телефонами, представила модель среднего уровня под названием V Max S 5G. Аппарат не только имеет надежный корпус и емкую батарею, но и отличается специальными фишками, пишет NotebookCheck.

Аккумулятор – 22 000 мАч. Это как у четырех с половиной iPhone 16 Pro Max и больше, чем у многих пауэрбанков. Производитель обещает до двух месяцев работы в пассивном режиме и ~трое суток в режиме непрерывного просмотра видео. Также на борту имеется яркий фонарик, способный выдавать до 1200 люмен

Обратная сторона автономности – размеры: толщина смартфона составляет 26,3 мм (как три Айфона), а весит он под 500 г. Зато девайс сертифицирован по военному стандарту MIL-STD-810H, а также имеет защиту от влаги и пыли IP68 и IP69K. Его можно эксплуатировать при экстремальных температурах – в диапазоне от -20 до +60 градусов.

Смартфон вышел с производительным процессором MediaTek Dimensity 7050, 8 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти. 6,58-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2408 x 1080 поддерживает частоту 120 Гц. Камеры смартфона включают 108-Мп основной сенсор Samsung HM6, также доступен 20-Мп модуль ночного видения и фронтальный датчик.

Смартфон уже появился на AliExpress. Оценили его в 480 долларов, но это без учета каких-либо купонов и скидок.

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