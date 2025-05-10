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«Коалиция решительных» вместе с Трампом выдвинула Путину дедлайн для согласия на перемирие

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  • 10.05.2025, 14:38
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«Коалиция решительных» вместе с Трампом выдвинула Путину дедлайн для согласия на перемирие

Украина готова к полному безусловному прекращению огня на 30 дней, начиная с понедельника.

Лидеры «коалиции решительных» после встречи в Киеве позвонили президенту США Дональду Трампу. России поставили дедлайн для согласия на прекращение огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу в X (Twitter).

Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский, а также французский лидер Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьеры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер после встречи «коалиции решительных» в Киеве поговорили по телефону с Трампом.

«Украина и все союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней, начиная уже с понедельника (12 мая, - ред.)», - заявил Сибига.

По словам главы МИД, если Россия согласится и будет обеспечен эффективный мониторинг, длительное прекращение огня и меры по развитию доверия могут проложить путь к мирным переговорам.

Встреча «коалиции решительных»

Напомним, что сегодня, 10 мая, в Киев прибыли лидеры четырех европейских стран - президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск.

В Киеве состоялась встреча «коалиции решительных», цель которой обеспечить мир в Украине после прекращения огня и окончания войны. В рамках коалиции обсуждается возможность отправки европейских войск в Украину.

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