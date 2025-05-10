Путин довел до бессонницы: Трамп сделал новое заявление о войне 5 10.05.2025, 15:02

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Президент США испытвает растущее разочарование в главе Кремля.

Президент США Дональд Трамп заявил, что усложнение переговоров о прекращении войны РФ против Украины вызывает у него растущее разочарование, которое не дает ему спать по ночам.

Как пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, Трамп констатировал, что с российским диктатором Владимиром Путиным особенно трудно вести переговоры, и он хочет «всего», имея в виду Украину.

Издание отметило, что такой ответ Трамп дал на вопрос о его самых больших внешнеполитических проблемах.

Глава Белого дома добавил, что еще одной сложностью является война в секторе Газа. Он отметил, что найти какое-либо решение сложно, потому что «они воевали тысячу лет».

В связи с этим WSJ напомнило, что когда Трамп проводил кампанию за возвращение к власти, он поклялся прекратить обе эти войны дипломатическим путем. Тогда он даже заявил, что закончил бы войну в Украине «в первый день» президентства.

Однако, как указало издание, даже после 100 дней президентства Трампа, ни один из конфликтов не приближается к разрешению, переговоры по ядерной программе Ирана зашли в тупик, а торговая война обостряет отношения с союзниками, и теперь Трамп обнаружил, что решать мировые проблемы сложнее, чем он думал.

Теперь же Трамп отшучивается, мол он не всерьез говорил, что закончит войну между РФ и Украиной в рекордно короткие сроки, и что сторонники знают о этом.

Профессор внешней политики США в Университете Пердью Кайл Хейнс сказал: «Если бы он не обещал такие вещи неоднократно на протяжении всей предвыборной кампании, было бы несправедливо критиковать его за то, что он их не выполнил. Но он это сделал».

В Белом доме попытались оправдать Трампа, мол с начала своего президентства он уже достиг немалых результатов. Среди них было указано согласие хуситов прекратить огонь, возвращение на родину 47 американцев, задержанных за границей, страны НАТО увеличивают расходы на оборону, Китай сдерживается. «И мы ближе к миру в российско-украинской войне, чем когда-либо прежде», - заявляла пресс-секретарь Белого дома Анна Келли.

В добавок к заявлению Трампа, издание напомнило, что совсем недавно высокопоставленные должностные лица его администрации признали, что Россия является самым большим уклонистом, отказываясь от 30-дневного прекращения огня, которое Киев безоговорочно поддержал, и вместо этого добиваясь от Украины больших уступок.

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