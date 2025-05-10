Bloomberg: В мире открыли гигантское месторождение ценных металлов

Bloomberg: В мире открыли гигантское месторождение ценных металлов1
- 10.05.2025, 15:10
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Крупнейшее за 30 лет.
Партнер BHP Group по совместному предприятию Lundin Mining Corp. объявил, что проект Filo del Sol в Южной Америке стал крупнейшим открытием меди за последние три десятилетия на основе новых результатов бурения и анализа.
Об этом пишет Bloomberg.
Неразработанное месторождение содержит по меньшей мере 13 миллионов тонн металла, а также значительное количество золота и серебра. Бурение продолжается, и предполагаемый размер месторождения увеличивается, заявила Lundin.
«Разрабатывать медные рудники становится все труднее и намного дороже, даже несмотря на то, что мировой спрос на этот металл, по прогнозам, будет расти, учитывая его роль в энергетическом переходе», — говорится в публикации. — «Такой прогноз вызвал волну слияний в отрасли, а также прогнозы относительно постоянного дефицита — и более высоких цен — в будущем».
Первоначальные так называемые минеральные ресурсы «подчеркнули потенциал одного из самых высокосортных неразработанных проектов по добыче меди открытым способом в мире, а также одного из крупнейших ресурсов золота и серебра в мире», сказал главный исполнительный директор компании Джек Лундин.
В прошлом году BHP приобрела Filo Corp. за $3 млрд в партнерстве с Lundin, чтобы получить право собственности на два медных проекта, известные как Filo del Sol и Josemaria, которые расположены на аргентинско-чилийской границе.
Для того, чтобы превратить их в новые шахты, понадобятся многие годы и миллиарды долларов.
BHP Group Limited- крупнейшая в мире горнодобывающая компания. Штаб-квартира компании расположена в Мельбурне.
BHP Billiton добывает бокситы, уголь, медь, марганец, железную руду, уран, никель, алмазы, серебро и титаносодержащие минералы, а также нефть и природный газ. Добывающие мощности компании сосредоточены в 25 странах.