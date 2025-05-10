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Лукашенко высмеяли на параде в Москве

  • 10.05.2025, 15:17
  • 4,038
Лукашенко высмеяли на параде в Москве

Кремлевский пул поиздевался над странным поведением диктатора.

Специальный корреспондент издания «КоммерсантЪ», которого часто называют кремлевский летописцем, Андрей Колесников поделился своими впечатлениями от Парада 9 мая. Несколько абзацев он традиционно посвятил Александру Лукашенко, пишет udf.

Вот как он, например, описывает прибытие белорусского правителя с сыном Николаем во дворик Первого корпуса Кремля, где иностранных гостей лично встречал Владимир Путин.

«Александр Лукашенко поправился после выхода из машины», - гласит подпись к снимку. То ли решили поиздеваться над располневшим белорусским правителем, то ли просто описка... Но вернемся к репортажу.

«Неспешен был, спешившись, Александр Лукашенко. Шел, по обыкновению заложив руку за борт пиджака и на все обращая внимание. Уверен, он и с лошадью возле арки поговорил, - пишет Андрей Колесников. - Параллельным курсом прошел, как обычно не бросаясь в глаза, его сын Николай. Шел уверенно, как к себе домой, да и то сказать — с младенческого возраста в Кремле».

Следующий абзац, в котором фигурирует Лукашенко, посвящен странному поведению правителя Беларуси во время прохождения на Параде победы расчетов иностранных военных.

«Первыми шли белорусы, и Александр Лукашенко благосклонно кивнул им. Но за ними прошли казахстанцы, и Касым-Жомарт Токаев встал, когда они маршировали мимо. Александр Лукашенко поглядел на него и покачал головой. То ли кивнул, то ли не одобрил… Лидеры всех стран, чьи военные шли потом строем по Красной площади, вставали, приветствуя своих, так что Александр Лукашенко остался тут в одиночестве», - отмечает автор

И продолжил свою мысль:

«Ничего такого, он был первым и просто не подумал, и посмотреть было еще не на кого. Жалел, конечно, а не поправить.

А быть может, Александр Лукашенко мысленно был уже в Минске, где он в этот день, как обычно, тоже принимал парад, и тут уж стоя…»

К слову, Лукашенко так спешил вернуться в Минск, что даже не остался на торжественный обед, который устроил иностранным гостям Путин.

Так что можно сказать, из Москвы он вернулся не солоно хлебавши…

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