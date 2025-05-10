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Шесть руководителей Нацгвардии Украины отстранили от должностей

  • 10.05.2025, 15:20
  • 3,258
Шесть руководителей Нацгвардии Украины отстранили от должностей
Александр Пивненко
Фото: Telegram

Стало известно, в чем их подозревают.

Они работали по материально-техническому обеспечению. Среди отстраненных командующий Нацгвардией бригадный генерал Александр Пивненко.

Шесть должностных лиц руководящего состава направления материально-технического обеспечения Главного управления (ГУ) Национальной гвардии отстранены от должностей.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел (МВД). Отмечается, что МВД назначило служебное расследование.

«Предоставляется полное содействие следствию», - добавили в ведомстве.

Издание ZN.UA со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило об обысках у ряда должностных лиц Национальной гвардии, которые проводят 9 и 10 мая. В частности, детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) проводят обыски в рамках дела открытого по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 5 ст. 191 («присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»); ч. 3 ст. 209 («легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем»); ч. 3 и ч. 4 ст. 368 («принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом»).

По информации издания, детективы НАБУ пришли с обысками домой к:

командующему Нацгвардии бригадному генералу Александру Пивненко;

директору Департамента логистики ГУ НГУ полковника Сергею Гриценко;

директору Департамента логистики ГУ НГУ полковнику Николаю Модлинскому;

заместителю директора Департамента логистики - начальнику управления автомобильной и бронетанковой техники ГУ НГУ полковника Александру Калатинцу;

начальнику управления расквартирования и капстроительства полковника Денису Ганазе;

начальнику Центральной базы производственно-технологической комплектации НГУ (г. Киев) полковнику Владимиру Федоровскому.

Обыски также проходят в служебных помещениях Центральной базы обеспечения Главного управления Нацгвардии.

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