закрыть
10 мая 2025, суббота, 15:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Белтелеком» призвал белорусов проверить свои модемы и компьютеры

3
  • 10.05.2025, 15:28
  • 2,034
«Белтелеком» призвал белорусов проверить свои модемы и компьютеры

Что изменили в настойках интернета?

Компания «Белтелеком» предупредила своих клиентов о возможных проблемах с подключением к интернету. Причиной сбоя может быть не очередные технологические работы, а последствия недавней модернизации, которую компания провела на своем оборудовании. Из-за нее изменили IP-адресацию DNS-серверов, поэтому в некоторых случаях клиентам придется самостоятельно скорректировать настойки интернета на своих устройствах.

Проверить настройки подключения на компьютерах, ноутбуках, модемах и прочих устройствах в «Белтелекоме» посоветовали тем, что раньше уже менял настройки доступа вручную. В этом случае после модернизации оборудования выставленные вручную настройки IP-адресации DNS-серверов придется прописать по-новому.

Значения для абонентов компании в разных регионах страны — разные. Вот какие значения должны быть прописаны для оборудования:

Самостоятельно скорректировать настройки можно, воспользовавшись видеоинструкцией, доступной по ссылке.

Если же разобраться с настройками самостоятельно не удалось и у вас по-прежнему нет доступа к интернету, в «Белтелекоме» рекомендовали обращаться напрямую в службу технической поддержки по короткому номеру 123.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Шпионы» как товар
«Шпионы» как товар Ирина Халип
Разоблачение Великой Отечественной лжи России
Разоблачение Великой Отечественной лжи России Гарри Каспаров
Будущее наступит не по сценарию Путина
Будущее наступит не по сценарию Путина Александр Роднянский
Ситуация напоминает коллапс
Ситуация напоминает коллапс Борислав Береза