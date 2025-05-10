«Белтелеком» призвал белорусов проверить свои модемы и компьютеры 3 10.05.2025, 15:28

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Что изменили в настойках интернета?

Компания «Белтелеком» предупредила своих клиентов о возможных проблемах с подключением к интернету. Причиной сбоя может быть не очередные технологические работы, а последствия недавней модернизации, которую компания провела на своем оборудовании. Из-за нее изменили IP-адресацию DNS-серверов, поэтому в некоторых случаях клиентам придется самостоятельно скорректировать настойки интернета на своих устройствах.

Проверить настройки подключения на компьютерах, ноутбуках, модемах и прочих устройствах в «Белтелекоме» посоветовали тем, что раньше уже менял настройки доступа вручную. В этом случае после модернизации оборудования выставленные вручную настройки IP-адресации DNS-серверов придется прописать по-новому.

Значения для абонентов компании в разных регионах страны — разные. Вот какие значения должны быть прописаны для оборудования:

Самостоятельно скорректировать настройки можно, воспользовавшись видеоинструкцией, доступной по ссылке.

Если же разобраться с настройками самостоятельно не удалось и у вас по-прежнему нет доступа к интернету, в «Белтелекоме» рекомендовали обращаться напрямую в службу технической поддержки по короткому номеру 123.

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