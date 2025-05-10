Путь свободен 2 Оксана Забужко

10.05.2025, 15:36

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Китай может взять себе столько российской территории, сколько им нужно.

Очень хотелось бы услышать экспертов по транспортной логистике. Я в этом деле «не зоолог, а кролик» (большой опыт путешествий, более 50 стран, 4 континента), - но даже на мой обычный ум, московский авиаколлапс означает, что с логистикой на болотах, мягко говоря, так себе.

Проще говоря - что к войне на своей территории они не готовы - потому что и не готовились (как пели советские детки в школах 1930-х, «на вражьей земле мы врага разобьем /малой кровью, могучим ударом», и оттуда же).

Собственно, Курская кампания уже засвидетельствовала то же самое: да, не готовы. А это, в свою очередь, означает, что китайское войско может спокойно зайти, взять себе столько российской территории, сколько им нужно - и не встретить при этом ни одного сопротивления: путь свободен.

На месте Си Цзиньпина я бы тоже теперь прилетела в Москву: золотой случай все проверить «лично».

Оксана Забужко, Facebook

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