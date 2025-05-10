закрыть
10 мая 2025, суббота, 15:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путь свободен

2
  • Оксана Забужко
  • 10.05.2025, 15:36
  • 1,546
Путь свободен

Китай может взять себе столько российской территории, сколько им нужно.

Очень хотелось бы услышать экспертов по транспортной логистике. Я в этом деле «не зоолог, а кролик» (большой опыт путешествий, более 50 стран, 4 континента), - но даже на мой обычный ум, московский авиаколлапс означает, что с логистикой на болотах, мягко говоря, так себе.

Проще говоря - что к войне на своей территории они не готовы - потому что и не готовились (как пели советские детки в школах 1930-х, «на вражьей земле мы врага разобьем /малой кровью, могучим ударом», и оттуда же).

Собственно, Курская кампания уже засвидетельствовала то же самое: да, не готовы. А это, в свою очередь, означает, что китайское войско может спокойно зайти, взять себе столько российской территории, сколько им нужно - и не встретить при этом ни одного сопротивления: путь свободен.

На месте Си Цзиньпина я бы тоже теперь прилетела в Москву: золотой случай все проверить «лично».

Оксана Забужко, Facebook

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Шпионы» как товар
«Шпионы» как товар Ирина Халип
Разоблачение Великой Отечественной лжи России
Разоблачение Великой Отечественной лжи России Гарри Каспаров
Будущее наступит не по сценарию Путина
Будущее наступит не по сценарию Путина Александр Роднянский
Ситуация напоминает коллапс
Ситуация напоминает коллапс Борислав Береза