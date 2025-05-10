В Беларуси объявлено штормовое предупреждение 10.05.2025, 15:45

Из-за заморозков.

Штормовое предупреждение об опасном гидрометеорологическом явлении из-за заморозков объявлено в Беларуси на субботу, сообщили в Белгидромете.

Ночью местами, а днем на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки, в основном дождь. Днем в отдельных районах будут грозы. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем – северный умеренный, при грозах порывистый.

Ночью на большей части территории ожидаются заморозки до минус 3 градусов, местами температура воздуха составит 1−4 градуса со знаком плюс. Днем столбик термометра поднимется до плюс 8−14 градусов.

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