В Беларуси объявлено штормовое предупреждение
- 10.05.2025, 15:45
Из-за заморозков.
Штормовое предупреждение об опасном гидрометеорологическом явлении из-за заморозков объявлено в Беларуси на субботу, сообщили в Белгидромете.
Ночью местами, а днем на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки, в основном дождь. Днем в отдельных районах будут грозы. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем – северный умеренный, при грозах порывистый.
Ночью на большей части территории ожидаются заморозки до минус 3 градусов, местами температура воздуха составит 1−4 градуса со знаком плюс. Днем столбик термометра поднимется до плюс 8−14 градусов.