закрыть
10 мая 2025, суббота, 15:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси объявлено штормовое предупреждение

  • 10.05.2025, 15:45
В Беларуси объявлено штормовое предупреждение

Из-за заморозков.

Штормовое предупреждение об опасном гидрометеорологическом явлении из-за заморозков объявлено в Беларуси на субботу, сообщили в Белгидромете.

Ночью местами, а днем на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки, в основном дождь. Днем в отдельных районах будут грозы. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем – северный умеренный, при грозах порывистый.

Ночью на большей части территории ожидаются заморозки до минус 3 градусов, местами температура воздуха составит 1−4 градуса со знаком плюс. Днем столбик термометра поднимется до плюс 8−14 градусов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Шпионы» как товар
«Шпионы» как товар Ирина Халип
Разоблачение Великой Отечественной лжи России
Разоблачение Великой Отечественной лжи России Гарри Каспаров
Будущее наступит не по сценарию Путина
Будущее наступит не по сценарию Путина Александр Роднянский
Ситуация напоминает коллапс
Ситуация напоминает коллапс Борислав Береза