Пакистан и Индия договорились о прекращении огня 1 10.05.2025, 15:51

После долгой ночи переговоров и посредничестве США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия и Пакистан договорились о прекращении огня.

«После долгой ночи переговоров при посредничестве США я рад объявить, что Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня. Поздравляю обе страны с тем, что проявили здравый смысл и высокий уровень разумности. Спасибо за внимание к этому важному вопросу!», - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Министр иностранных дел Пакистана Мохаммад Исхак Дар подтвердил слова американского президента о договоренности с Индией о прекращении огня. Об этом глава пакистанского МИД написал в соцсети Х.

«Пакистан и Индия договорились о прекращении огня с немедленным вступлением в силу. Пакистан всегда стремился к миру и безопасности в регионе, не уступая своим суверенитетом и территориальной целостностью!», - сообщил Мохаммад Исхак Дар.

Pakistan and India have agreed to a ceasefire with immediate effect. Pakistan has always strived for peace and security in the region, without compromising on its sovereignty and territorial integrity! — Ishaq Dar (@MIshaqDar50) May 10, 2025

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com