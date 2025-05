После долгой ночи переговоров и посредничестве США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия и Пакистан договорились о прекращении огня.

«После долгой ночи переговоров при посредничестве США я рад объявить, что Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня. Поздравляю обе страны с тем, что проявили здравый смысл и высокий уровень разумности. Спасибо за внимание к этому важному вопросу!», - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Министр иностранных дел Пакистана Мохаммад Исхак Дар подтвердил слова американского президента о договоренности с Индией о прекращении огня. Об этом глава пакистанского МИД написал в соцсети Х.

«Пакистан и Индия договорились о прекращении огня с немедленным вступлением в силу. Пакистан всегда стремился к миру и безопасности в регионе, не уступая своим суверенитетом и территориальной целостностью!», - сообщил Мохаммад Исхак Дар.

Pakistan and India have agreed to a ceasefire with immediate effect. Pakistan has always strived for peace and security in the region, without compromising on its sovereignty and territorial integrity!