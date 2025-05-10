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Пакистан и Индия договорились о прекращении огня

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  • 10.05.2025, 15:51
Пакистан и Индия договорились о прекращении огня

После долгой ночи переговоров и посредничестве США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия и Пакистан договорились о прекращении огня.

«После долгой ночи переговоров при посредничестве США я рад объявить, что Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня. Поздравляю обе страны с тем, что проявили здравый смысл и высокий уровень разумности. Спасибо за внимание к этому важному вопросу!», - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Министр иностранных дел Пакистана Мохаммад Исхак Дар подтвердил слова американского президента о договоренности с Индией о прекращении огня. Об этом глава пакистанского МИД написал в соцсети Х.

«Пакистан и Индия договорились о прекращении огня с немедленным вступлением в силу. Пакистан всегда стремился к миру и безопасности в регионе, не уступая своим суверенитетом и территориальной целостностью!», - сообщил Мохаммад Исхак Дар.

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