Стали известны лауреаты «автомобильного Оскара» 1 10.05.2025, 16:06

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Возможно, в списке есть и ваше авто.

Объявлен победитель конкурса World Car of the Year 2025, сообщает Motor.ru.

Премия, которую негласно прозвали «автомобильным Оскаром», вручается на основании результатов конкурса. Согласно его правилам, участвующие модели должны соответствовать нескольким требованиям.

Во-первых, авто должно быть обязательно официально представлено хотя бы на двух континентах и двух основных рынках (в Китае, Европе, Индии, Японии, Корее, Латинской Америке или США).

В--вторых, в год должно быть произведено не менее 10 тыс. машин.

В-третьих, стоимость номинанта обязана быть ниже, чем в классе люкс.

В итоге в 2025 году список лучших авто по номинациям выглядит так:

• «Автомобиль года» – Kia EV3

• «Авто с лучшим дизайном» – Volkswagen ID. Buzz

• «Электрокар года» – Hyundai Inster

• «Лучший спорткар» – Porsche 911 Carrera GTS

• «Лучший городской автомобиль» – BYD Seagull/Dolphin Mini

• «Люксовый автомобиль года» – Volvo EX90.

Лучшим автомобилем в мире в 2024-м стал также электрический Kia, только EV9. Такая тенденция может говорить о все более возрастающей популярности электрокаров на мировых рынках.

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