ВСУ ликвидировали высокопоставленного российского командира 7 10.05.2025, 16:23

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Он воевал в Украине с 2022 года и получил множество путинских наград.

На Донетчине 26 апреля этого года Вооруженные силы Украины ликвидировали заместителя командира шестого танкового полка 90-й танковой дивизии Центрального военного округа РФ — подполковника Романа Константиновича Огая, 1990 года рождения.

Об этом, ссылаясь на некрологи сторонников «русского мира», сообщил блогер и украинский патриот из оккупированного Донецка, ведущий страницу «Necro Mancer» в социальной сети «X».

Так, паблик «Блокнот Волжский» указал, что интервент получил ранение, несовместимое с жизнью, во время выполнения боевого задания.

Оккупант воевал в Украине с 2022 года и получил множество путинских наград.

Беззаветный выпускник МВОКУ, стойкий волжанин, подполковник Огай Роман Константинович 1990 г.р. дослужился до зам. комполка и 26/04/25 при попытке захвата Донетчины успешно несовместился с жизньюhttps://t.co/vivzmkcIHF #6тп #всрф #потерьнет #груз200 pic.twitter.com/Z7YUluM2IY — Necro Mancer (@666_mancer) May 9, 2025

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