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ВСУ ликвидировали высокопоставленного российского командира

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  • 10.05.2025, 16:23
  • 4,902
ВСУ ликвидировали высокопоставленного российского командира

Он воевал в Украине с 2022 года и получил множество путинских наград.

На Донетчине 26 апреля этого года Вооруженные силы Украины ликвидировали заместителя командира шестого танкового полка 90-й танковой дивизии Центрального военного округа РФ — подполковника Романа Константиновича Огая, 1990 года рождения.

Об этом, ссылаясь на некрологи сторонников «русского мира», сообщил блогер и украинский патриот из оккупированного Донецка, ведущий страницу «Necro Mancer» в социальной сети «X».

Так, паблик «Блокнот Волжский» указал, что интервент получил ранение, несовместимое с жизнью, во время выполнения боевого задания.

Оккупант воевал в Украине с 2022 года и получил множество путинских наград.

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