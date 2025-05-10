В Беларусь тайно прилетел главный идеолог Минобороны Узбекистана?
- 10.05.2025, 16:36
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Узбекские СМИ и оборонное ведомство о визите не упоминают.
Об официальном визите в Беларусь делегации Министерства обороны Узбекистана сообщила 10 мая пресс-служба белорусского военного ведомства.
Отмечается, что «в рамках празднования 80-летия Великой Победы» замминистра обороны Узбекистана по воспитательной и идеологической работе Хамдам Каршиев посетил мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». Примечательно, что на снимках, опубликованных белорусской стороной, по сути, фигурирует только Каршиев — в гражданской одежде, пишет «Позірк».
По информации Минобороны Беларуси, «представители делегации» среди прочего посетили Республиканский центр патриотического воспитания молодежи, где «пообщались с руководством и обменялись мнениями по организации военно-патриотического воспитания детей и молодежи».
Запланированы ли какие-либо переговоры Каршиева с военно-политическим руководством Беларуси, не сообщается. Узбекские СМИ и оборонное ведомство о визите вообще не упоминают.
В июле 2024 года Беларусь посещал министр обороны Узбекистана Баходир Курбаев. В рамках визита он обсудил со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным актуальное состояние двустороннего военного сотрудничества и «пути его интенсификации в областях, представляющих взаимный интерес».
В конце апреля прошлого года Виктор Гулевич, занимавший тогда пост первого замминистра обороны — начальника Генерального штаба Вооруженных сил, провел в Ташкенте ряд переговоров с военным руководством страны, посетил военные учебные заведения и центры страны, а также предприятия оборонного комплекса. На встрече с начальником Генштаба ВС Узбекистана Шухратом Холмухамедовым была достигнута договоренность «активизировать совместную боевую подготовку армий».
Холмухамедов посещал Минск в марте того же года. Тогда они с Гулевичем обсудили «пути интенсификации» сотрудничества в «областях, представляющих обоюдный интерес».
Беларусь и Узбекистан не состоят в общих оборонительных союзах. Примечательно, что Узбекистан стоял у истоков Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вместе с Арменией, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией и Таджикистаном. Лежащий в основе ОДКБ документ был подписан 15 мая 1992 года именно в Ташкенте.
В 1999 году, когда Беларусь уже 6 лет состояла в этом блоке, Узбекистан не стал продлевать соответствующий договор. В 2006 году его участие было восстановлено, но в 2012-м Ташкент вновь отказался от членства.
Александр Лукашенко посещал Узбекистан в феврале 2024 года.