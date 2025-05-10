закрыть
10 мая 2025, суббота, 17:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларусь тайно прилетел главный идеолог Минобороны Узбекистана?

  • 10.05.2025, 16:36
  • 1,176
В Беларусь тайно прилетел главный идеолог Минобороны Узбекистана?

Узбекские СМИ и оборонное ведомство о визите не упоминают.

Об официальном визите в Беларусь делегации Министерства обороны Узбекистана сообщила 10 мая пресс-служба белорусского военного ведомства.

Отмечается, что «в рамках празднования 80-летия Великой Победы» замминистра обороны Узбекистана по воспитательной и идеологической работе Хамдам Каршиев посетил мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». Примечательно, что на снимках, опубликованных белорусской стороной, по сути, фигурирует только Каршиев — в гражданской одежде, пишет «Позірк».

Замминистра обороны Узбекистана по воспитательной и идеологической работе Хамдам Каршиев
Фото: пресс-служба Минобороны Беларуси

По информации Минобороны Беларуси, «представители делегации» среди прочего посетили Республиканский центр патриотического воспитания молодежи, где «пообщались с руководством и обменялись мнениями по организации военно-патриотического воспитания детей и молодежи».

Запланированы ли какие-либо переговоры Каршиева с военно-политическим руководством Беларуси, не сообщается. Узбекские СМИ и оборонное ведомство о визите вообще не упоминают.

В июле 2024 года Беларусь посещал министр обороны Узбекистана Баходир Курбаев. В рамках визита он обсудил со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным актуальное состояние двустороннего военного сотрудничества и «пути его интенсификации в областях, представляющих взаимный интерес».

В конце апреля прошлого года Виктор Гулевич, занимавший тогда пост первого замминистра обороны — начальника Генерального штаба Вооруженных сил, провел в Ташкенте ряд переговоров с военным руководством страны, посетил военные учебные заведения и центры страны, а также предприятия оборонного комплекса. На встрече с начальником Генштаба ВС Узбекистана Шухратом Холмухамедовым была достигнута договоренность «активизировать совместную боевую подготовку армий».

Холмухамедов посещал Минск в марте того же года. Тогда они с Гулевичем обсудили «пути интенсификации» сотрудничества в «областях, представляющих обоюдный интерес».

Беларусь и Узбекистан не состоят в общих оборонительных союзах. Примечательно, что Узбекистан стоял у истоков Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вместе с Арменией, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией и Таджикистаном. Лежащий в основе ОДКБ документ был подписан 15 мая 1992 года именно в Ташкенте.

В 1999 году, когда Беларусь уже 6 лет состояла в этом блоке, Узбекистан не стал продлевать соответствующий договор. В 2006 году его участие было восстановлено, но в 2012-м Ташкент вновь отказался от членства.

Александр Лукашенко посещал Узбекистан в феврале 2024 года.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Шпионы» как товар
«Шпионы» как товар Ирина Халип
Разоблачение Великой Отечественной лжи России
Разоблачение Великой Отечественной лжи России Гарри Каспаров
Будущее наступит не по сценарию Путина
Будущее наступит не по сценарию Путина Александр Роднянский
Ситуация напоминает коллапс
Ситуация напоминает коллапс Борислав Береза