В Z-сообществе паника 3 Телеграм-канал «Русский декаданс»

10.05.2025, 16:45

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Казна пустеет.

В Z-тусовке паника. Люди перестали донатить «на помощь ВС РФ» из-за новостей о переговорах. За более чем три года «СВО» сборы гуманитарки стали существенной частью доходов для z-комьюнити. Контролировать откаты траты с донатов практически нереально. Плюс на этой почве навариваются мошенники, подделывающие реквизиты карт.

В лучшем случае до адресатов доходят огрызки помощи. А часто гуманитарку находят в сточных канавах, или гниющую на складах. При этом своими жалобы z-медиа подтверждают, что ВС РФ так и не смогли обеспечить военнослужащих всем необходимым. Раз сокращение донатов реально влияет на боеспособность «самой сильной армии в мире».

Телеграм-канал «Русский декаданс»

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