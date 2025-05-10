Безделушка по цене квартиры: сколько белорусы можно заработать, продав старую вещь 10.05.2025, 16:58

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Иногда ненужный предмет может оказаться сокровищем.

Если у вас в руках по случаю оказался ненужный предмет, не стоит его выбрасывать. Этот «хлам» или «барахло» могут оказаться если не раритетом, то лотом, за который на аукционе удастся выручить немалые деньги. Может хватить даже на поездку на море, мало того – на квартиру в столице.

Сокровище или нет?

Если на чердаке купленного дома или дачи, в кладовке наследной или приобретенной квартиры вы обнаружили с виду хлам, не торопитесь нести его на свалку. Ведь сегодня люди коллекционируют буквально все – далеко не только марки, деньги или фарфоровые статуэтки.

Как рассказал корреспонденту Myfin.by председатель Белорусского Республиканского общественного объединения коллекционеров (БелРООК) Борис Васильев, в организации сегодня состоят коллекционеры по 88 направлениям собирательства. От традиционных филателистов и нумизматов до собирателей проездных билетов и утюгов, которые сам глава БелРООК и коллекционирует.

Прежде чем выставить старую вещь на продажу (а собирают даже пуговицы, мыло, дискеты, телефонные карты и обертки от сыра), необходимо выяснить – сколько она стоит. Ведь иногда ненужный вам предмет может оказаться сокровищем.

Вовсе не обязательно, что это будет канделябр из Зимнего дворца, который брал сосед прапрадеда, подаривший вашему пращуру предмет из царской спальни на новоселье. Прежде, чем выставить что-либо на продажу, надо верно оценить находку. Выяснить, представляет ли она ценность, можно двумя способами.

Первый – обратиться в клуб коллекционеров, которые собираются в ДК железнодорожников на улице Чкалова два раза в неделю (по средам и воскресеньям). Второй – посетить знаменитое «Поле чудес» – рынок на территории «Торгового города «Ждановичи».

– Я там ни разу не был, но могу дать совет: главное – не продавать вашу вещь первому, кто предложит купить, а спросить о цене у нескольких потенциальных покупателей. И если она вас устроит, продать. Но лучше поинтересоваться у коллекционеров, – пояснил Илья Шталенков, член правления БелРООК.

Сколько можно заработать на продаже редких вещей?

Если вы не оценивали вазу, подписанную старую книгу, фотоаппарат или винтажную модель игрушечной машинки, то потенциал таких находок поможет прояснить аукцион.

– В стране есть два сайта, лоты на которых постоянно мониторят коллекционеры, – ay.by и kufar.by. Если вы решили не утруждать себя оценкой раритета из кладовки, можно выставить вещь «от рубля». Если она заинтересует кого-то, то ставки начнут активно подниматься, вам также могут предложить за нее определенную цену, – обрисовал перспективы Шталенков.

Если же у вас несколько ящиков раритетов, и они представляют интерес для коллекционеров, то наверняка удастся выручить немалую сумму. Какую же? И что пользуется спросом?

По словам Бориса Васильева, популярные в былые годы марки сейчас в подавляющем большинстве своем не интересны коллекционерам вовсе. То же можно сказать и о советских монетах. Но все же деньги, за которые можно получить немалые деньги, найти случается. И вовсе не обязательно это будут золотые царские червонцы.

– К члену БелРООК из Постав обратился житель района, который в купленном доме нашел на чердаке мешок с деньгами польских времен, – довоенными купюрами. В итоге специалисты оценили находку и деньги «разошлись» по коллекционерам, а сам покупатель домика в деревне получил солидную компенсацию, – рассказал глава БелРООК.

Тем не менее, заработать на продаже действительно редких вещей можно и в Беларуси. И это не потребует от обладателя ценного раритета никаких денежных затрат.

Сфотографировав и описав вещь, выставляйте ваши раритеты (бабушкины сервизы, винтажные игрушки, одежду, дедушкины старые фотоаппараты и граммофоны, бронзовые статуэтки и часы, мебель и произведения искусства) на аукцион. Можно поискать и обнаружить в сети еще несколько отечественных онлайн-площадок для продажи антиквариата.

На них выставлены десятки тысяч лотов, и подавляющее большинство тех, на которые сделаны ставки, можно приобрести за сумму от нескольких рублей до нескольких сотен.

«Безделушка» по цене квартиры

Сколько же можно выручить за самые дорогие вещи на аукционе? Если таковые купят, то продавцы буквально озолотятся.

Самым впечатляющим лотом, который удалось найти, оказалась медаль. Оцененная владельцем в 247,5 тысяч белорусских рублей, – как хорошая «трешка» в областном центре, или «двушка» – в столице Беларуси. Речь о награде «за труды и храбрость при взятии Ганжи», датированной 1804 годом.

Пока ставок не было – но стоит проверить бабушкин чердак, или чулан, или комод – может и у вас таковая найдется?

На большинство лотов охотников не много, среди популярных (с 10 и более ставками) и дорогих можно отметить небольшую фарфоровую статуэтку «Девочка, играющая в бадминтон». Цена фигурки взлетела до 700 рублей.

Популярны и 100 тысяч неденоминированных белорусских рублей с «нулевой серией», на которые сделано около трех десятков ставок. До номинала, конечно же, не дотянут, но покупатель готов выложить даже больше, чем за небольшую статуэтку спортсменки – 1200 рублей.

А вот за другие неденоминированные белорусские деньги, 1000 рублей, уже предложили больше 48 тысяч актуальных рублей. Речь о золотой монете 2007 года. Ценность ее не только в 5 унциях золота, а и в тираже – выпущено всего 99 штук.

Такую находку вы вряд ли найдете на чердаке деревенского дома или в городской кладовке. А вот советские часы – вполне. Может даже отыщутся золотые, аналогичные тем, за которые идет активная борьба на аукционе, и цена которых перевалила за 2000 рублей.

Если вас раздражает мелодия, стоящая на будильнике телефона, то можете попробовать приобрести музыкальный будильник XIX века: при ставке в 1800 рублей он точно окажется вашим. Продавец обещает приятную мелодию работающего предмета антиквариата.

На фоне мешков с советским монетами, продающихся на развалах «Поля чудес» едва ли не на вес, поразительно выглядит лот на аукционе sum.by. За редкую медную трешку 1986 года выпуска просят 30 тысяч рублей – как за подержанный автомобиль, не менявший после пригона из Европы владельцев.

Есть любопытный лот, выбивающийся из общего ряда. Это два (из четырех) тома «Великокняжеская, царская и императорская охота на Руси», – редкого издания, которое Николай II дарил коллегам-охотникам. За них просят 30 тысяч рублей.

Вполне возможно, что за рубежом эти книги будут стоить дороже, но вывезти из страны историческую или культурную ценность без разрешения Минкульта нельзя.

– Если вы хотите вывезти из страны, с целью экспонирования и других целей, какой-то предмет, могущий представлять культурную или историческую ценность, то нужно обратиться в соответствующий отдел министерства культуры. Там проведут экспертизу, за плату, и дадут разрешение. Бывает и не разрешают вывоз, на моей памяти было несколько подобных случаев, – рассказал коллекционер-нумизмат.

Но в абсолютном большинстве случаев проблем не возникает, потому что найти сокровище на бабушкином чердаке или в комоде это редкая удача. Тем не менее, удивительные (и дорогие) находки бывают.

Но даже повсеместный «постоялец» бабушкиных шкатулок, янтарные бусы – мечта красавиц середины прошлого века – могут принести несколько сотен рублей.

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