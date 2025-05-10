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The National Interest: Трамп решил искать успех там, где ставки иные

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  • 10.05.2025, 17:07
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The National Interest: Трамп решил искать успех там, где ставки иные

Тон президента США по отношению к Кремлю стал заметно жестче.

Президент США Дональд Трамп оказался в затруднительном положении из-за безрезультатных попыток договориться о мире между Россией и Украиной. Теперь он может переключить внимание на другой регион в поисках дипломатической победы. Один из возможных шагов — сближение с Ираном, что, впрочем, может вызвать серьезную обеспокоенность у союзников США, прежде всего у Израиля, пишет консервативное американское издание The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Переговоры с Москвой зашли в тупик. Несмотря на прежнюю мягкость, тон Трампа по отношению к Кремлю стал заметно жестче после новых ракетных ударов по Украине. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая на Мюнхенской конференции в Вашингтоне, заявил, что он «пока не теряет надежды», но добавил: «Россия требует слишком многого».

На фоне этих неудач Трамп, возможно, решил искать успех там, где ставки иные. Его внезапное смягчение риторики в отношении Ирана, а также неожиданный прорыв в торговом соглашении с Великобританией, свидетельствуют о попытке президента продемонстрировать дипломатический успех. Он назвал достигнутую сделку с Лондоном «полной и всеобъемлющей», заявив: «Это соглашение навсегда укрепит союз США и Великобритании».

Но «простой путь» в случае с Ираном может означать отказ от традиционных союзников. Израиль, который остро воспринимает любое сближение с Тегераном как угрозу своей безопасности, может оказаться в изоляции. Трамп, известный своей непредсказуемостью, снова действует по логике «что-нибудь да получится».

Он использовал подобную стратегия уже в своем первом сроке — максимум пиара, минимум конкретики. Но сейчас, на фоне растущего давления внутри страны и международных провалов, сделка с Ираном может стать его отчаянной попыткой показать, что он все еще «великий переговорщик». Вопрос лишь в том, чем за это придется пожертвовать.

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