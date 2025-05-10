Макрон назвал элементы сдерживания России после начала перемирия 10.05.2025, 17:22

Эммануэль Макрон

Фото: Christophe Morin/IP3/Getty Images

Кремлю установили четкий дедлайн.

Партнеры Украины будут работать над новой системой гарантий безопасности, которая будет сдерживать Россию от дальнейшей агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление французского президента Эммануэля Макрона на пресс-конференции после встречи «коалиции решительных».

Макрон назвал два ключевых элемента сдерживания России после начала перемирия. По его словам, первым «эшелоном» обороны станет сама украинская армия.

«Какая именно это модель должна быть. Подготовка украинских военных, усиление. Это была коллективная рефлексия на уровне генштабов, но теперь все страны коалиции подключились в это обсуждение», - пояснил он.

Вторым уровнем, по словам Макрона, должна стать система гарантий и сдерживания, над которой сейчас работают военные союзников.

«Мы сейчас продолжаем на уровне военных обсуждение как мы видим это развертывание (контингентов - ред.), вклад каждого из нас, как построить эти гарантии в долгосрочной перспективе», - добавил он.

И отметил, что сейчас все партнеры Украины стремятся к тому, чтобы с понедельника начался режим прекращения огня.

«Дальше мы могли ввести такие гарантии, которые бы помогли сдержать Россию от дальнейшей агрессии», - подытожил он.

Перемирие должно начаться в понедельник, 12 мая

В понедельник, 12 мая, должен начаться новый этап перемирия между Украиной и Россией. Инициатива предусматривает полное прекращение огня на суше, море и в воздухе минимум на 30 дней.

Заметим, что сегодня, 10 мая, в Киев прибыли лидеры так называемой «коалиции решительных», которые провели переговоры с украинским руководством, а затем вышли на прямую связь с президентом США Дональдом Трампом.

По результатам этих переговоров России установили четкий дедлайн - согласиться на прекращение боевых действий до понедельника.

Напомним, что СМИ узнали детали документа в котором Украина, США и ЕС сформировали список условий для российского диктатора Владимира Путина.

Стоит заметить, что ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что режим тишины должен стартовать 12 мая.

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