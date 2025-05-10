История с девушками, которые в Могилеве довели лукашистов до истерики, получила продолжение 9 10.05.2025, 17:48

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Видео вызвало возмущение в провластных каналах.

Девочек-подростков, показавших средний палец во время салюта 9 мая в Могилеве, поставят на контроль в инспекции по делам несовершеннолетних, их родителей привлекут к ответственности. Как пишет «Зеркало», об этом сообщили в одном из провластных телеграм-каналов, связанных с силовиками.

«Ввиду возраста (13 и 14 лет) и, вероятно, отсутствия осознанности сделанного, все участники перфоманса привлечены к административной ответственности, где-то вместе с родителями. С текущего дня все будут стоять на контроле в инспекции по делам несовершеннолетних», — рассказал автор канала.

Он подчеркнул, что девочки разместили ролик у себя в соцсетях еще накануне, однако «ни один педагог не связался со своими курирующими инспекторами, чтобы принять меры».

Классным руководителям и школьным учителям предложено «чуть больше уделять времени профилям детей в соцсетях».

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