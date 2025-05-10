Шесть каст ВС РФ 1 Телеграм-канал «Воля»

10.05.2025, 17:51

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Порядки и нравы российской армии.

Внутри российской армии существует довольно четкое деление на касты. Оно неофициальное, но распространилось на всю зону боевых действий и даже на тыл. Вот как выглядят эти касты:

Первая, самая привилегированная — мобилизованные. Логика следующая: людей оторвали «от колхоза и станка», от семьи, от детей, поэтому им сразу выдают единовременные выплаты — и федеральные, и региональные. Также у них не возникает проблем с получением денег по ранению, а в случае их гибели семьи получают «гробовые» без проволочек.

Вторая — контрактники. Среди них все, кто подписал контракт с минобороны — как до войны, так и во время нее. Им тоже выплачивают деньги, хотя бывают и задержки. Не все получают в полном объеме и вовремя единовременную выплату, бывают сложности с получением денег за ранение. Семьям не всегда просто получить «гробовые» за погибших. Все еще сохраняются проблемы у тех, кто заключил контракт до начала войны, а теперь не может перезаключить его на новых условиях. Но в целом этой категории тоже платят лучше следующих четырех.

Третья каста — добровольцы. Часть добровольцев воюет в отрядах структуры БАРС (боевой армейский резерв страны). Их особенность в том, что они подписывают не контракт, а согласие на службу в минобороны. Дальше единого порядка нет: с кем-то подписывают настоящий военный контракт, а с кем-то договор ГПХ, как в частных компаниях, как будто человек просто нанялся на работу.

Такие договоры подписываются с двумя воинскими частями: одна в Ростовской области, другая в Краснодарском крае. Если такой вояка получил ранение или погиб, то выплаты за это не полагается, ведь официально он не военнослужащий. С российской стороны были заявления о том, что всех, кто подписал согласие стали переводить на контракт. Но это неправда. Некоторые регионы следят за судьбой своих добровольцев. И в случае гибели или ранения деньги за него выбивает администрация родного региона. Но таких неравнодушных регионов меньшинство.

Четвертая каста — военные из «ЛНР» и «ДНР». Среди них много насильно мобилизованных. Проблемы с выплатами для этой категории не решены до сих пор, хотя некоторые подвижки есть. Тем, кто выжил и демобилизовался либо продолжает воевать, стали выдавать справки на получение льгот. Например, дают право детям на бесплатное обучение в вузе. Начали выплачивать деньги за погибших, хотя это коснулось далеко не всех. Кроме того, именно в этой категории очень много пропавших без вести, а по факту — погибших. Получить «гробовые» в таком случае практически невозможно.

Пятая каста — бывшие вагнеровцы. Те, кто не ушел после «бунта», переведены в минобороны. Они очень трудно выбивают деньги за ранения, а семьи погибших трудно получают «гробовые». К ним относятся с подозрением — как в зоне боевых действий, так и «на гражданке». На фронте они — расходный материал, а вернувшихся «органы» стараются держать на контроле.

Последняя, самая бесправная каста — заключенные. Многие воюют без контрактов, подписав лишь согласие, причем часто у них нет даже договоров ГПХ. Большинство заключенных, которые проходят по такой схеме, не получает денег вообще. У некоторых есть справка о помиловании, но сейчас не выдают даже ее. Больше того, им не снимают судимости и во всех российских базах они проходят, как вчерашние заключенные. А многие ехали на фронт, как они сами говорят, «за чистой биографией». Большинство не получают ни помилования, ни денег, а используют их на самых гиблых участках и заданиях.

Не исключено, что такую классификацию примут на вооружение и это разделение со временем станет официальным. Но даже будучи неформальным, оно прекрасно иллюстрирует систему отношений в российской армии как со стороны начальства, так и между солдатами. Ведь стоит ли говорить, что каждая каста ненавидит остальные.

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