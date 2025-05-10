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«Путин будет прописан в истории как клоун»

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  • 10.05.2025, 18:11
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«Путин будет прописан в истории как клоун»

Хозяин Кремля обещал россиянам, что их никто не будет трогать.

Российский диктатор Владимир Путин смог защитить воздушное пространство над Москвой 9 мая 2025 года только благодаря присутствию на Красной площади высокопоставленных гостей из-за рубежа.

Об этом в эфире «Апостроф TV» заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Посмотрите на Путина. Вот он сидит там вальяжно на этом параде, на параде ряженых. И вы видите человека, который совершенно не осознает, что он проиграл», - отметил он.

Ведь, по словам Подоляка, Путин обещал россиянам, что их никто не будет трогать.

«За счет того, что мы (российская армия, - «Апостроф») сейчас уничтожим часть Украины, убьем какое-то количество украинцев, просто зайдем, разрушим им жизнь - мы будем доминировать в мире. Он это обещал? Обещал за три дня... за две недели, возможно, немного дольше. А смотрите сегодня – 3+ года войны, они существенно не продвигаются, все, что было в 22 году, они там и остановились, огромные потери», – рассказал советник главы ОПУ.

Он отметил, что перестроенная страна в любом случае выглядит ничтожно и изолированно, что бы там ни говорили.

«И кроме того, ты отключаешь интернет, мобильную связь, у тебя авиасообщение не работает. Более того, ты очень боишься украинских дронов, которые спокойно залетают на твою территорию, уничтожают твои. И для того, чтобы себя как-то обезопасить, ты вызываешь тяжелую гвардию в виде лидеров других стран, чтобы они как-то защитили воздушное пространство Москвы. Вы понимаете абсурдность всего этого? Вы видите пример человека совершенно неадекватного. И он будет как клоун прописан в истории», - добавил Подоляк.

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